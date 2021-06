Brandereignis in Going am Wilden Kaiser

Am 22.06.2021 gegen 15:40 Uhr wurde ein Glimmbrand im Gemeindegebiet von Going am Wilden Kaiser auf Höhe der Baumgartenalm gemeldet.

Going | Mit Hilfe des Polizeihubschraubers „Libelle Tirol“ wurden Feuerwehrmänner an den Einsatzort geflogen, des weiteren wurden mehrere Löschflüge unternommen. Das Feuer ist vermutlich vom „Feuerbrennen“ am Wochenende wieder aufgeflammt. Gegen 18:00 Uhr konnte die Feuerwehr „Brand aus“ geben. Im Einsatz standen die Feuerwehren Going am Wilden Kaiser sowie St. Johann in Tirol mit Flugdienst, der Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ sowie die Polizei St. Johann in Tirol. Personen wurden bei dem Brandereignis keine verletzt. Bearbeitende Dienststelle: PI St. Johann in Tirol, Foto: ZOOM-Tirol