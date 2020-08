Biketrails sind eröffnet

Oberndorf | Groß war der Andrang in Oberndorf vergangenes Wochenende bei Valles Tauwiesenlift. Der neue Bikepark mit vier Trails, Skillpark und Waschanlage ist nun eröffnet. Für nächstes Jahr ist noch ein Bikeverleih vor Ort geplant. „Es soll eine Erlebniszeit für Einheimische und Gäste sein“, erklärt Skistar-Geschäftsführer Peter Grander.

Beim Bau der Trails setzte man auf das Wissen von Kurt Exenberger, der seinerseits vor ca. zwanzig Jahren die erste Bikeschule in Österreich gegründet hat. Tirolweit gibt es als erstes das Angebot, sich mit dem Schlepplift hinaufziehen zu lassen. Eine ausgetüftelte Anhängung ermöglicht dies. Altersbeschränkungen gibt es bei der Nutzung keine, für Kinder bis zu zehn Jahren müssen die Eltern eine Einverständniserklärung abgeben. Über das neue Angebot freut sich auch Bürgermeister Hans Schweigkofler: „Passt in das Konzept einer familienfreundlichen Gemeinde“, sowie TVB-Obmann Josef Grander, „Man muss was riskieren.“ Die Nachfrage am ersten Wochenende war vergleichbar mit einem guten Wintertag. Der Schlepplift hat vorerst von FR-SO von 10-18 Uhr geöffnet, eine Ausweitung der Betriebszeiten ist denkbar. veh

Fotos: Über die Eröffnung freuten sich: LA Josef Edenhauser, TVB-Obmann Josef Grander, BM Hans Schweigkofler, Reinhard Gamper (TVB Oberndorf), Skistar-GF Peter Grander und Bikepark-Mastermind Kurt Exenberger (v.l.). Der Schlepplift zieht die Mountainbiker nach oben. Fotos: Mühlbacher