Bike Trails sind neue Attraktion

Im Bereich der Sonnenrast Sesselbahn auf der Ehrenbachhöhe sind ein Übungsgelände, der neue Sonnenrast und Streiteck Trail entstanden. Sie runden das derzeit 25 Kilometer lange Biketrail-Angebot in der Region ab.



Kirchberg, Kitzbühel | Die MTB Family Area (1,4 Kilometer) ist für Familien, Anfänger und leicht Fortgeschrittene konzipiert. Anspruchsvoller ist der Sonnenrast Trail, ein 1,8 Kilometer langer Flowtrail mit Anliegerkurven, verspielten Rollern, Holzstegen, und einer Holzschnecke. In unmittelbarer Nähe verläuft der Streiteck Trail (0,8 Kilometer), eine mittelschwierige Linie mit optionalen Sprüngen, Drops, Stegen und weiteren Trail-Elementen. Für den Transport der Bikes wurde die Sonnenrast-Sesselbahn entsprechend aufgerüstet.



Seit dem Spatenstich, der vor wenigen Wochen erfolgte, wurde das neue Biketrail-Angebot binnen kürzester Zeit errichtet, wobei besonderes Augenmerk auf dessen Nachhaltigkeit gerichtet war. Die Trails wurden harmonisch in die Umgebung integriert. „Die sensiblen Ökosysteme werden respektiert“, schilderte Christian Wörister. Der Bergbahn-Vorstand ist Obmann vom Verein Bike Arge, der die Errichtung der Trails initiierte. Dafür ziehen die Gemeinden Kitzbühel und Kirchberg sowie die beiden Tourismusverbände und die Bergbahn Kitzbühel an einem Strang.



Die Sonnenrast Trails bilden den ersten Meilenstein eines regionsübergreifenden Masterplans für sanfte Mobilität, der durch Leader und das Land Tirol unterstützt wird. A. Fusser

Bild: Der neue Sonnenrast Trail ist eröffnet! Vertreter der beiden Gemeinden, der Tourismusverbände, der Bergbahn Kitzbühel sowie der Tiroler Landespolitik schnitten das Band durch und schwangen sich gleich selbst aufs Rad. Foto: Fusser