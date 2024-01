„Bijou Noir“ ist nicht zu schlagen

Der Trabrennverein Kirchdorf war vergangenes Wochenende Schauplatz des „Dreikönigrennens“. Mario Zanderigo siegte mit „Bijou Noir“ auch beim Hauptrennen in Kirchdorf.



Kirchdorf | Der Dreikönigstag stand Jahrzehnte im Zeichen des Kitzbüheler Trabrennvereins, heuer fand der Renntag am 6. Jänner erstmals in Kirchdorf statt. In Kitzbühel geht es am 3. Februar um die „Goldene Gams“.



Trotz der Schneearmut war es den Kirchdorfern unter Leitung von Präsident Raimund Burger gelungen, beim Kramerhof in Gasteig eine perfekte Rennbahn zu präsentieren. Schrecksekunden gab es beim Rennen um die „Koasa- Gams:“ Nach dem Sturz eines Pferdes, kam es zu einer spektakulären Karambolage, die allerdings glimpflich ausging.



Das „Goldene Hufeisen“ holte sich Mario Zanderigo mit „Bijou Noir“ und sicherte sich nach dem „Stefanisieger“ den nächsten Titel. Seriensieger Zanderigo holte mit „Max Lobell“ auch den Sieg beim ersten Rennen. Bei den Norikern siegte Johann Stocker mit seinem Franziskus.



Die Ergebnisse:

1. Preis Fa. Müller Bau: 1. Mario Zanderigo, Max Lobell.

2. Preis Jagdschlössl, Fa. Niederstrasser „Koasa Gams“: 1. Martin Schwaiger, Honor Bright; 2. Christian Höbart, Höwings Wakan; 3. Tanja Leitinger, Fidel des Oliviers.

3. Preis Norikerfahrer Fa. Schaukäserei Wilder Käser: 1. Johann Stocker, Franziskus.

4. Preis Gedenkrennen Manfred Mock: 1. Cornelia Mayr, Seppi Barosso.

5. Preis Gemeinde Kirchdorf „Goldenes Hufeisen“: 1. Mario Zanderigo, Bijou Noir; 2. Rupert Schwaiger, Cok Jet Venus; 3. Sabrina Widmann, Dakota de Digeon. Margret Klausner