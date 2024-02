Biathlon WM: Bezirk stark vertreten

Gleich vier Athleten aus dem Bezirk Kitzbühel sind im rot-weiß-roten WM-Aufgebot mit dabei. Chancen auf Medaillen dürfen sie sich alle ausrechnen.



Kitzbühel | Mit dem Mixed-Staffelrennen fiel am Mittwoch der Startschuss für die IBU Biathlon Weltmeisterschaften 2024 in Nové Město. Insgesamt stehen beim Saison-Höhepunkt im tschechischen Traditionsort bis 18. Februar zwölf Medaillenentscheidungen auf dem Programm.

Mit im Aufgebot des rot-weiß-roten Teams sind neben Weltmeisterin Lisa Hauser auch Anna Gandler, Felix Leitner und Patrick Jakob. Nach einem einwöchigen Trainingskurs in Obertilliach blicken alle vier heimischen Athleten der WM zuversichtlich entgegen.



Mit besonders viel Selbstvertrauen im Gepäck reist der

Pillerseetaler Patrik Jakob nach Tschechien. Erst vor wenigen Tagen durfte er bei der Biathlon Europameisterschaft an der Seite von Christina Oberthaler über Bronze in der Single-Mixed Staffel jubeln. „Das war mega. Wir haben beide gewusst, dass einiges möglich ist, weil wir auch im IBU-Cup schon mal am Podest waren. Es war unsere erste Medaille bei einem Großereignis und der Tag deshalb entsprechend sehr emotional“, erklärt der Nuaracher.



„Jetzt bin ich froh, dass ich in das WM-Team reingekommen bin. Nové Město ist ja bekannt dafür, dass immer extrem viele Zuschauer vor Ort sind. Daher freue ich mich auf die Stimmung und hoffe, dass ich gute Rennen zeigen kann“, erklärt der 27-Jährige.



Husten bremst Vorbereitung von Lisa Hauser

Der Wahl-Hochfilzener Felix Leitner feilte zuletzt auf den Heimloipen noch einmal an seiner Form, bleibt aber realistisch: „Das Training ist optimal verlaufen. Der Fokus liegt auf Einzel und Staffel, also in der zweiten Woche. Mit einem guten Schießen sehe ich da die größten Chancen auf ein gutes Ergebnis. Natürlich kann ich mir jetzt keine Wunder erhoffen.“



Denkbar schwieriger liefen die WM-Vorbereitungen für Lisa Hauser. Nach dem ersten Podestplatz der Saison in der Single-Mixed-Staffel in Antholz an der Seite von Simon Eder, wurde ihre unmittelbare WM-Vorbereitung von einer starken Erkältung ausgebremst: „Ich musste eine ganze Woche lang Ruhe geben und konnte seit Antholz nur wenig trainieren. Der Husten ist leider immer noch nicht ganz abgeklungen, deshalb bin ich auch noch ein paar Tage länger zuhause geblieben“, so die 30-Jährige. Sie hofft, am Freitag im Sprint in das WM-Geschehen eingreifen zu können.



Punkte in Sprint und Verfolgung wären für Hauser wichtig, um in der zweiten Woche auch am Start ihrer Lieblingsdisziplin, dem Massenstart, stehen zu können – jener Disziplin, in der sie sich 2021 zur Weltmeisterin krönte.



Für die K.S.C.-Athletin ist es bereits die achte WM-Teilnahme. Im vergangenen Jahr holte sie in der Single Mixed-Staffel an der Seite von David Komatz Silber und ihre bereits vierte WM-Medaille.



Für Anna Gandler ist es nach 2023 erst die zweite Biathlon-WM. An Nové Město hat die Kitzbühelerin aber gute Erinnerungen: „Das ist sicher einer meiner Lieblingsorte. Die Strecke kommt mir entgegen, ich konnte dort schon viele gute Erfahrungen sammeln, unter anderem meinen ersten IBU-Cup-Podestplatz.“



In der Vorbereitung hat die 23-Jährige ihren Fokus vor allem auf das Schießen gelegt, da es hier zuletzt nicht ganz so nach Wunsch lief. „Ich fühle mich fit und bin guter Dinge, dass es jetzt wieder besser funktionieren wird“, ist Gandler optimistisch. KA/sh

Bild: Patrick Jakob feierte erst kürzlich seinen größten Erfolg: die Bronzemedaille in der Single-Mixed Staffel bei der Biathlon Europameisterschaft. Foto: Ski Austria