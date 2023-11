Biathleten starten in die neue Saison

Nach Abschluss der Vorbereitungen starten diese Woche drei heimische Athleten im schwedischen Östersund in die Biathlon-Weltcup-Saison.



Obertilliach | Über zwei Wochenenden erstreckt sich ein dichtes Programm, das mit einem Single-Mixed- und einem Mixed-Staffelrennen beginnt. Besondere Aufmerksamkeit gilt den drei Biathleten aus dem Bezirk Kitzbühel, die sich intensiv auf diesen Saisonstart vorbereitet haben. Die letzten beiden Wochen verbrachten sie in Obertilliach in Osttirol, wo sie sich auf Schnee den letzten Feinschliff und die nötige Rennhärte für die Wettkämpfe in Skandinavien holten.



Sowohl die Damen- als auch die Herrenmannschaft absolvierten im Rahmen des Trainingskurses zwei Testwettkämpfe, die zur Festlegung des zehnköpfigen Aufgebots für Östersund beitrugen. Die zweite Weltcup-Station führt die Biathlon-Elite vom 8. bis 10. Dezember nach Hochfilzen in Österreich, wo Sprint-, Staffel- und Verfolgungswettkämpfe auf dem Programm stehen. Vor dem Auftakt hatte der Kitzbüheler Anzeiger die Gelegenheit, mit Lisa Hauser, Anna Gandler und Patrick Jakob zu sprechen.



Sommervorbereitung der heimischen Athleten

Zu ihrer Sommervorbereitung meinte Lisa Hauser: „Von Anfang Mai bis September war ich richtig zufrieden und bin gut durchgekommen. Danach war ich gesundheitlich immer wieder angeschlagen und konnte das schöne Herbstwetter nicht optimal nutzen. Das war sehr mühsam, weil ich mein Training nicht wie gewohnt abspulen konnte.“ Die Reitherin ergänzte dazu: „Trotz des schwierigen Einstiegs waren die letzten drei Wochen richtig gut. Eine Woche auf Schnee in Finnland und zwei Wochen in Obertilliach – auf Ski fühle ich mich immer wohler. Zum Abschluss waren die Testwettkämpfe okay und wichtig für die Wettkampfhärte.“



Zur leichten Änderung in ihrem Training sagte Hauser: „Ich wollte in diesem Sommer neue Reize in mein Training implementieren und habe daher öfter im Ausland mit den Schweizern trainiert. Ich wollte einfach Abwechslung in meinen Trainingsalltag bringen. Zudem kann ich in dieser Saison mit IDM-Wärmepumpen auf einen weiteren neuen Partner vertrauen.“



Zu ihrer durchwachsenen Vorbereitung meinte Anna Gandler: „Bei mir war die Vorbereitung ein Auf und Ab. Ich war immer wieder leicht verkühlt und hatte kleinere Probleme bis Ende September. So konnte ich meinen Plan nicht ganz durchziehen, trotzdem war es im Großen und Ganzen recht okay. Die schnellen Trainings im Oktober waren dafür wieder gut. Seit diesem Sommer habe ich ein neues Gewehr und bin damit super zufrieden.“



Der St. Ulricher Patrick Jakob zeigte sich mit seiner Vorbereitung zufrieden: „Ich bin recht gut durch die Saisonvorbereitung gekommen. Wir waren heuer mit der TG 2 in Obertilliach, Ramsau und Martell (Südtirol) und haben mehr in der Höhe trainiert. Ich bin dabei einen Schritt weiter gekommen. Die letzten Monate bin ich fit geblieben und freue mich jetzt auf den Weltcup-Auftakt.“



Ziele für die Saison und darüber hinaus

„Es ist wie jedes Jahr spannend vor dem ersten Wettkampf, weil man nicht weiß, wo man mit seinem eigenen Leistungsvermögen steht. Ich will aber um die Podiumsplätze mitkämpfen und die eine oder andere Siegerehrung erleben“, meinte Lisa Hauser zu ihren Saisonzielen.



Anna Gandler sagte dazu: „Ich will mich im Weltcup so schnell wie möglich etablieren und regelmäßig in die Top-10 laufen. Da bin ich überglücklich, dass ich seit heuer mit Red Bull und newkee zwei neue starke Partner an meiner Seite habe, die mich in dieser schwierigen Zeit unterstützen.“



Patrick Jakob möchte sich im Weltcup-Team etablieren und langfristig regelmäßig Weltcup-Punkte sammeln. Stefan Adelsberger

Bild 1: Anna Gandler möchte sich heuer fix im Weltcup etablieren und regelmäßig in die Top-10 laufen.

Bild 2: Nach guter Vorbereitung will Patrick Jakob im Weltcup Punkte sammeln.

Bild 3: Lisa Hauser nimmt die neue Weltcup-Saison ins Visier. Fotos: Stefan Adelsberger