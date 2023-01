Bewerbung für das Umweltjahr

Beim Freiwilligen Umweltjahr FUJ engagieren sich junge Erwachsene ab 18 Jahren österreichweit in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Nachhaltigkeit und Entwicklungszusammenarbeit.



Innsbruck | Für ihren sechs- bis zwölfmonatigen Einsatz stehen ihnen mehr als 70 gemeinnützige Organisationen zur Auswahl, darunter Umwelt-NGOs, Nationalparks und Tierschutzeinrichtungen. Die Tätigkeiten sind dabei sehr unterschiedlich und reichen je nach Einsatzstelle von Veranstaltungsmanagement über Tierpflege bis hin zu gärtnerischen Tätigkeiten.



Derzeit absolvieren jährlich rund 100 junge Erwachsene ein Freiwilliges Umweltjahr. Das FUJ kann als Zivildienstersatz angerechnet werden. Die Bewerbung für ein Freiwilliges Umweltjahr 2023/24 ist noch bis Dienstag, 28. Februar auf www.fuj.at möglich.

Während des Freiwilligeneinsatzes sind die Teilnehmer 34 Stunden pro Woche in ihren Einsatzstellen tätig und erhalten dafür Taschengeld, Familienbeihilfe (im Rahmen der gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen), Verpflegung, Fahrtkostenersatz sowie – nach Vereinbarung – Unterkunft. Darüber hinaus sind die Teilnehmer für die Dauer ihres Einsatzes unfall-, kranken- und pensionsversichert.

Parallel zum Freiwilligeneinsatz absolvieren die Teilnehmer den begleitenden „FUJ-Lehrgang“ mit den Schwerpunkten Berufsorientierung, Umweltbildung und Persönlichkeitsentwicklung. Der Lehrgang ist mit ECTS-Punkten zertifiziert und wird für ein späteres Studium an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik angerechnet.

Statements ehemaliger Freiwilliger

Rico: „Das Freiwillige Umweltjahr war für mich eine super Alternative zum Zivildienst, weil ich diese Zeit so sinnvoll nutzen konnte. Ich sammelte nicht nur viele neue Erfahrungen, sondern konnte auch Dinge dazulernen, die ich ohne das FUJ verpasst hätte.”

Anna: „Das Freiwillige Umweltjahr war bisher das beste Jahr meines Lebens. Mir hat es in meiner persönlichen und beruflichen Entwicklung enorm viel geholfen, Türen geöffnet, Wege aufgetan und Menschen in mein Leben gebracht, die ich nicht missen möchte.“

Das Freiwillige Umweltjahr ist ein Programm der Jugend-Umwelt-Plattform JUMP. Das FUJ wird finanziell unterstützt vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sowie allen Bundesländern.

Weitere Informationen und Kontakt: www.fuj.at, fuj@jugendumwelt.at KA

Bild: Gemeinsam anpacken beim Freiwilligen Umweltjahr: Vernetzung, Austausch und Gruppendynamik sind wesentliche Elemente des Freiwilligen Umweltjahrs und des begleitenden FUJ-Lehrgangs. Foto: JUMP/Bubu Dujmic