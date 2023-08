Besucherrekord beim Sommer-Kino

Zwei verlängerte Wochenenden standen in und um die Alte Gerberei ganz im Zeichen des Sommerkinofestivals Lunaplexx.

Das Kino in der Sommernacht von Musik Kultur St. Johann wartete an acht Abenden mit cineastischen Gusto­stückerln auf: von Steven Spielbergs „Die Fabelmans“ über spektakuläre Landschaftsaufnahmen in „Acht Berge“ bis hin zum französischen Feelgood-Movie „Maria träumt“. In Kombination mit Live-Musik und feiner Kulinarik wurden die Lunaplexx-Abende zum sinnlichen Gesamterlebnis.

Dabei gab es mit fünf restlos ausverkauften Abenden, von acht, einen neuen, äußerst erfreulichen Besucher-Rekord. Dazu konnte wieder ein Konzertprogramm – teils im Garten hinter der Alten Gerberei, teils bei Schlechtwetter im Saal – sowie erlesene regionale Speisen aus dem Food-Truck angeboten werden.

Apropos regional: die Alte Gerberei wird vermehrt als Green Location wahrgenommen. Das Publikum schätzt dieses kürzlich vom Umweltministerium verliehene Label und die damit vom MuKu-Team umgesetzten Maßnahmen außerordentlich. Nicht zuletzt macht sich auch eine neue Art der Kooperation mit dem lokalen Tourismusverband bemerkbar: Ungewöhnlich viele Urlaubsgäste fanden den Weg zum Festival Lunaplexx 2023.