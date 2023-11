Berufsinfomesse wurde gestürmt

Die Frage nach der Berufswahl ist für Jugendliche und Eltern oft nicht leicht zu beantworten. Wertvolle Informationen und umfangreiche Einblicke erhielten Schüler der dritten und vierten Klassen der Mittelschulen bei der Berufsinformationsmesse.



St. Johann | „Welcher Beruf ist der richtige für mich und wie sieht die Ausbildung dafür aus? Muss ich dafür noch weitere Jahre die Schulbank drücken oder ist doch eine Lehre das passende?“ – Antworten auf diese Fragen erhielten die Schüler der dritten und vierten Klassen der Mittelschulen vergangene Wochen bei einer großen Berufsinformationsmesse, die in den Aulen der Mittelschulen in St. Johann in Szene ging.



Umfangreiche Information

Bereits zum zehnten Mal wurde die Messe organisiert. 15 weiterführende Schulen, 16 Betriebe sowie das Arbeitsmarktservice und das WIFI informierten über ihre umfangreichen Angebote. Besonders Wirtschaftskammerobmann LA Peter Seiwald freute sich über den Erfolg: „Wir hätten heuer doppelt so viele Unternehmer unterbringen können.“ Wichtig sei das „informieren, ausprobieren und schnuppern.“ Denn das gäbe die richtige Orientierungshilfe.



„Wir wollen mit unserer Berufsorientierung eine gute Basis schaffen“, begründete MS2-Direktor Klaus Wechselberger das Engagement der Schule. Einig waren sich die Organisatoren. St. Johanns Vize-Bürgermeister Peter Wallner und Schulqualitätsmanagerin Karin Eschelmüller betonten, dass das österreichische Bildungssystem viel besser als sein Ruf sei. Es biete sehr viele Chancen. mak

Bild: Vertreter der Wirtschaftskammer, der St. Johanner Mittelschulen sowie der Bildungsdirektion bei der Messe. Foto: Klausner