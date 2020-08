Bergbahnen gondeln in ungewisse Wintersaison

Skifahren mit Maske, Abstandskontrollen und Datenaufzeichnung, in Zeiten der Pandemie werden viele Vorschläge diskutiert. Grundsätzlich gelten für Seilbahnen die Regeln der Massenbeförderungsmittel und demnach sind die Zügen und Bussen gleichgestellt.



Bezirk | Anstellen, Karte kaufen, anstellen und dann hinauf auf den Berg und die Pisten hinunterwedeln. In vier Monaten befinden wir uns in der Winter-Hauptsaison. Die ersten Vorkehrungen dafür werden getroffen. Welche Maßnahmen sind umsetzbar, gibt es eine Maskenpflicht, ist eine begrenzte Anzahl Wintersportler im Skigebiet denkbar, wie geht man mit Warteschlangen bei den Liften um? Fragen, die in den Skigebieten derzeit eifrig diskutiert werden. Mit offiziellen Antworten hält man sich noch zurück, wie ein Rundruf bei den Bergbahnen im Bezirk zeigt. Verena Mühlbacher



