Beim T.A.I. Grand Prix am Stockerl

Die Partner SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental und KitzSki - Bergbahn AG Kitzbühel stehen beim T.A.I. Werbe Grand Prix 2022 gleich mehrfach am Stockerl.



Kitzbühel | Die Fachzeitschrift Tourist Austria International führte heuer bereits zum 35. Mal den „T.A.I. Werbe Grand Prix“ durch, den laut eigenen Aussagen weltweit härtesten und zugleich fairsten Wettbewerb für touristische Werbemittel.

Print-Kampagnen, Websites, Spots, Online und Digital-Marketing von 153 Tourismusanbietern aus den verschiedensten Bereichen wurden von einer Fachjury und von Homepage Nutzern unter die Lupe genommen und genaustens bewertet.



So wurden unter anderem Websites auf Benutzerführung, Informationsgehalt, Design, Funktionalität und Buchbarkeit abgeklopft. In dieser Kategorie konnte sich „kitzskiwelt.at“ von ihren Mitbewerbern abheben und sich an der Spitze positionieren.

Zusätzlich konnte die KitzSki-Welt Tour im Rahmen des „T.A.I. Werbe Grand Pix“ den Publikumspreis für die Webseite für sich entscheiden. Darüber hinaus gab es noch die Bronzemedaille für das gemeinsame Prospekt der KitzSkiWelt Tour.



Die Website präsentiert die längste Skirunde der Welt mit 88 Kilometern und 17.000 Höhenmetern. Die Nutzer können sich von jedem Einstiegsort in der SkiWelt Wilder Kaiser– Brixental und KitzSki die besten Routenvorschläge für die Tour anbieten und sich navigieren lassen. Infos: www.kitzskiwelt.at KA

Bild: Anita Baumgartner (SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental) und Sylvia Brix (KitzSki Bergbahn Kitzbühel, v.l.) freuen sich über die Preise.Foto: Bergbahn AG