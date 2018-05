Beim 341. Mal ist das Jubiläum

Im Mai 2009 fand der erste Wochenmarkt statt: Am 25. Mai, dem 341. Wochenmarkt, wird die zehnte Saison der St. Johanner „Institution“ begangen.



St. Johann | Ob Regen, Wind oder Sonnenschein: In zehn Saisonen ist er niemals ausgefallen, der St. Johanner Wochenmarkt.



So viel Standfestigkeit will gefeiert werden. Am 25. Mai laden 35 Standbetreiber zum großen Jubiläumswochenmarkt ein. Extrafeine Kulinarik trifft dabei auf Unterhaltungsprogramm und Gewinnspiel. Wer dem Wochenmarkt seine besondere Referenz erweisen will, kann sich gerne in Schale werfen: Ein Fotograf verewigt die Besucher mit den schönsten Trachten vor der St. Johanner Kulisse. „Das soll eine feierliche Stimmung und ein schönes Marktbild ergeben“, so Ortsmarketing-GF Marije Moors.



Aber das ist nur eine von vielen Aktionen und Attraktionen, die rund um diesen besonderen Freitag, 25. Mai, auf die Besucher warten. Ab 14 Uhr erfolgt der feierliche Einmarsch der Musikkapelle mit Fassanstich. Weitere Live-Musik-Acts sowie eine große Kinder-Olympiade sorgen für Unterhaltung. Beim großen Gewinnspiel winken als Preise ein Gutschein für einen Basis-Grillkurs in der Grillschule St. Johann für zwei Personen, ein Sparguthaben bei der Sparkasse St. Johann in Höhe von 200 Euro sowie drei prall gefüllte Wochenmarktsgeschenkkörbe.



„Wir haben immer gut zusammengearbeitet und harmonisieren bestens“, verrät Wochenmarkt-Obmann Hans Baierl das Geheimnis rund um die gute „Chemie“ der Standbetreiber. Der ausgewogene Mix der Anbieter macht den Reiz aus. Die Nachfrage nach einem Standplatz ist dementsprechend groß – „offene Stellen“ werden stets ausgeschrieben, aktuell gibt es Bedarf für einen Konditorstand. Pro Markttag werden im Durchschnitt bis zu 900 Besucher verzeichnet, schätzt Baierl.

Elisabeth Galehr

Bild: Hans Baierl und Marije Moors stimmen sich schon auf den Jubiläumswochenmarkt mit großem Programm und Gewinnspiel ein. Foto: Galehr