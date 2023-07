Beide Gewerbegebiete befürwortet

Ein Thema in der jüngsten Sitzung des Planungsverbandes Leukental war die Entwicklung der Gewerbegebiete in St. Johann und Oberndorf. Raumordnerisch gibt es keine Einwände, die Landesregierung muss noch zustimmen.



Reith | Die Gemeinde Reith war vergangene Woche Schauplatz der Sitzung des Planungsverbandes 32 Leukental, zu dem die Gemeinden Aurach, Jochberg, Kirchdorf, Kitzbühel, Oberndorf, Reith und St. Johann gehören. Ein Punkt, der die Vertreter der sieben Gemeinden besonders beschäftigte waren die beiden geplanten Gewerbegebiete in St. Johann und Oberndorf.



Wie mehrfach berichtet, soll rund um den stillgelegten Hof Unterbürg direkt an der Loferer Bundesstraße auf sieben Hektar in Zusammenarbeit mit dem Bodenfonds ein Gewerbegebiet entstehen. Für die St. Johanner Gemeindeführung kein ganz einfaches Unterfangen, zumal der Hof inzwischen unter Denkmalschutz steht. Bürgermeister Stefan Seiwald ist jedoch zuversichtlich, hier eine gute Lösung zu finden. Wie er betonte, sei das denkmalgeschützte Gebäude gut zu integrieren. Inzwischen gäbe es auch zahlreiche Interessenten, die ihre Betriebe am Ortsrand ansiedeln wollen und langsam ungeduldig werden. Wie Seiwald erklärte, gebe es in St. Johann keine Möglichkeit mehr, weitere Betriebe unterzubringen.



Mit an Bord sind bei dem interkommunalen Gewerbegebiet übrigens auch die Gemeinden Reith und Going. Die Gemeinde Oberndorf ist derzeit ebenfalls dabei, ein eigenes Gewerbegebiet, das zwischen der Gemeinde Oberndorf und Kitzbühel liegt, zu erschließen.



Beirat und Regierung müssen entscheiden

Daher war jetzt im Rahmen der Planungsverbandssitzung auch Tirols oberster Raumordner, Walter Hollmann, anwesend. Wie danach durchsickerte, dürfte den Projekten raumordnerisch nichts mehr im Wege stehen. Vorsorgeflächen sind bereits vorgesehen.



„Jetzt ist noch der Beirat gefragt, die letzte Entscheidung liegt bei der Landesregierung“, zeigt sich Oberndorfs Bgm. Hans Schweigkofler nach der Sitzung optimistisch. Auch ihmbrennt das Thema unter den Nägeln, denn auch in Oberndorf sind freie Gewerbeflächen inzwischen Mangelware.



St. Johanns Bgm. Stefan Seiwald war nach der Sitzung für eine Stellungnahme nicht erreichbar. M. Klausner

Bild: Der Hof Unterbürg an der Loferer Bundesstraße in St. Johann steht inzwischen unter Denkmalschutz, doch die Vorbereitungen für ein Gewerbegebiet auf der rund sieben Hektar großen Fläche laufen weiter. Foto: Klausner