Bauer sucht Frau für`s Leben

Die Volksbühne Brixen begeistert mit eigener Version vom TV-Format „Bauer sucht Frau“.



Brixen | Nett, häuslich und natürlich katholisch soll sie sein, die Traumfrau von Bauer Hans – zumindest wenn es nach seiner Mutter geht. Die Altbäuerin will dem Junggesellendasein ihres Sohnes endlich ein Ende machen und meldet ihn beim TV-Format „Vier Hände für ein Euter“ an. Ganz wie bei der Originalversion von „Bauer sucht Frau“ werden auch hier drei Damen zu einer Hofwoche eingeladen. Kleine Unterschiede gibt es aber dann doch: Moderator Jochen Westermann hat ein kleines „Alkoholproblem“ und die Damen spielen ein falsches Spiel.



Nach einem Jahr Kreativpause ist es der Volksbühne Brixen wieder gelungen, ein tolles Stück auf die Bühne zu bringen. Hans Beihammer als ewiger Junggeselle und Kathi Kofler als seine übereifrige Mama sorgen für zahlreiche Lacher. Voll in ihrem Element ist auch Babs Beihammer, die als nervige Nachbarin alle Register zieht – ein Sonderapplaus!



Christina Obermoser und Sonja Krall liefern sich einen erbitterten Kampf um das Herz des Bauerns. Als Moderator greift Martin Kirchmair nicht nur zum Mikrofon, sondern auch gerne zur Flasche. Roman Wurzenrainer als hinterlistiger Praktikant. Florian Doucha setzt als Kameramann alles perfekt in Szene. Einen kurzen, aber sehr prägnanten Auftritt hat auch Nathalie Knauer – lassen Sie sich überraschen!



Alle Schauspieler zeigen groß auf



Unter der Regie von Babs Beihammer und Fritz Hellmayr zeigen alle Schauspieler groß auf. Die rasante und wortwitzige Inszenierung bietet einen lustigen Theaterabend. Bei der Premiere wurde oft laut gelacht.



Fazit: Anschauen und mitfiebern, ob Bauer Hans die Frau für`s Leben findet!



Die Volksbühne Brixen spielt das Stück „Vier Hände für ein Euter“ in der Aula der VS Brixen noch am 22., 24., 29. und 31. August. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Kartenvorverkauf beim Tourismusverband. Johanna Monitzer