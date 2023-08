"Bares für Rares Österreich" in Kitzbühel

"Bares für Rares Österreich" ist zu Gast in Kitzbühel. Moderator Willi Gabalier begrüßt seine Gäste in drei aufeinanderfolgenden Sendungen im "Lebenberg Schlosshotel Kitzbühel". Vor der eindrucksvollen Kulisse des Hahnenkamms und mit Blick über die Häuser der Stadt Kitzbühel, versuchen die Verkäufer, diesmal u.a. Kitzbüheler Promiwirtin Rosi Schipflinger, ihre Raritäten bestmöglich an die Händler zu bringen.



Zum ersten Mal in der "Bares für Rares Österreich"-Geschichte begrüßt Moderator Willi Gabalier seine Gäste außerhalb der Wiener Studios: im Lebenberg Schlosshotel in Kitzbühel. In drei Spezial-Sendungen bieten Verkäufer ihre Objekte diesmal vor der traumhaften Tiroler Bergkulisse und im schönen Schloss-Ambiente an. Mit dabei sind auch Kitzbüheler Originale, wie die Hüttenwirtin Rosi Schipflinger und natürlich der Kitzbüheler "Bares für Rares"-Händler Josef "Pepi" Obermoser. Für wen gibt es im eleganten Schloss die begehrte Händlerkarte?



Promiwirtin Rosi Schipflingers Hut

Promiwirtin und Kitzbühel-Original Rosi Schipflinger ist in dieser Folge zu Besuch bei "Bares für Rares Österreich". Sie bringt zwei sehr persönliche Gegenstände zum Verkauf mit, die 100 Jahre in Familienbesitz waren. Leider hat sie keine Nachkommen, die Verwendung für diese Tracht finden und daher möchte sie es nun für einen guten Zweck veräußern. Die prachtvollen Stücke darf Experte Mario Hämmerle begutachten, der sichtlich begeistert ist von der Handarbeit sowie der Goldstickerei des Kasettlhutes. Das "Kasettl" ist eine Festtagsbekleidung des Tiroler Unterlands, die von verheirateten Frauen getragen wird. Die Bezeichnung kommt vom korsettartigen Oberteil dieser Tracht und entwickelte sich aus dem Wort "Korsettl." Dazu gehört dieser am unteren Rand mit Gold bestickte "Kasettlhut", der in den 1920er Jahren aus Seide von der Kitzbüheler Hutmacherin Anna Infeld gefertigt wurde. Die dazugehörige Haarspange ist aus Silber vergoldet und mit einem Granat besetzt. Rosi und Händler Pepi Obermoser kennen sich sehr gut. Nur, dass sie diesmal als Verkäuferin zu Gast in der Sendung ist, hat Rosi ihm im Vorfeld natürlich nicht verraten. Wie wird er wohl darauf reagieren?



Barocker Engel im Schloss

Reinhard Woldrich aus Feldkirch ist am Weg zur Expertise im Schloss. Er besitzt einen Engel und dazu noch einen von stattlicher Größe. Allerdings mag er den pausbackigen Gesellen nicht gern genug, um ihn behalten zu wollen. Damit der Engel zu einer hochamtlichen Expertise kommt, muss er erst einmal Platz nehmen am Tisch von Professor Erich Tromayer. Dort wird er gründlich inspiziert, bevor er seine Beurteilung erfährt. Der Experte stellt fest, dass der Engel wohl vollplastisch aus Lindenholz geschnitzt ist sowie polychrom gefasst und stellenweise vergoldet. Die alpenländische Skulptur kann in die Mitte des 18. Jahrhunderts datiert werden. Anhand der Gesichtszüge ist sie die Schnittstelle zwischen Hochkunst und Volkskunst. Putti wie der vorliegende sind typische, meist paarweise ausgeführte Kleinskulpturen, die im Kontext eines barocken Altars zu sehen sind. Was wohl ein Händler für ein so herziges Engelsexemplar bereit wäre zu zahlen?



Die Expertise gibt den Ton an

Für ServusTV sind erneut wahre Kapazunder ihres Fachs am Werk, die den Verkäufern durch ihre Einschätzung das nötige Rüstzeug für die Verhandlungen bei den Händlern mitgeben. In dieser Folge vorkommende HändlerInnen: Gerald Tabor-Hierhacker, Judith Zöchling, Markus Strassner, Robert Bargello und Josef "Pepi" Obermoser. Als Experten im Einsatz sind diesmal Mario Hämmerle, Prof. Erich Tromayer und Franziskus Kriegs-Au.



Der Gastgeber bei "Bares für Rares Österreich"

Willi Gabalier studierte Kunstgeschichte, Geografie und Theologie. 2013 eröffnete er seine eigene Tanzschule in Graz. Er lebt mit Ehefrau und Tanzpartnerin Christiana auf einem Bauernhof in der Steiermark. Das mehr als 400 Jahre alte Haus haben die beiden selbst renoviert - stilecht mit Brunnen vor dem Haus und Kachelofen in der Stube. Willi Gabalier zählt zu den besten Tänzern des Landes.

Bild 1: Erich Tromayer, Willi Gabalier, Christine Rief, Alexander Schift, Foto: ServusTV, On Media, Thomas Salamonski

Bild 2: Mario Hämmerle, Willi Gabalier, Rosi Schipflinger, Foto: ServusTV, On Media, Thomas Salamonski

Bild 3: Robert Bargello, Markus Strassner, Judith Zöchling, Rosi Schipflinger, Josef Obermoser, Gerald Tabor-Hierhacker, Foto: ServusTV, On Media, Thomas Salamonski

Bild 4: Tiroler Kasettlhut und Haarspange, Foto: ServusTV, On Media, Thomas Salamonski

Bild 5: Josef Obermoser und Willi Gabalier, Foto: ServusTV, Stefan Voitl