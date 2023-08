Bankomatkartendiebstahl mit anschließender Behebung

Eine 77-jährige Österreicherin steckte am 30.08.2023 gegen 10:45 Uhr ihre Bankomatkarte nach einer Bezahlung in einem Geschäft in St. Johann in ihre Geldtasche.

St. Johann | Dabei dürfte die Frau von einer unbekannten Frau beobachtet und von dieser der Code ausspioniert worden sein. In weiterer Folge sprach die unbekannte Frau die 77-Jährige am Parkplatz an und ersuchte die Frau sie bis zum Krankenhaus mitzunehmen um dort ihren Freund besuchen zu können. Die 77-Jährige nahm daraufhin die unbekannte Frau bis zu einer Tankstelle mit wo diese auch ausstieg. In diesem Zeitraum dürfte die unbekannte Täterin unbemerkt zwei Bankomatkarten aus der Geldtasche der 77-Jährigen entwendet haben.

Den Diebstahl bemerkte die Österreicherin beim Bezahlen in der Tankstelle. Eine sofortige Nachfrage beim Bankberater ergab, dass mit einer der beiden Bankomatkarten mittlerweile ein mittlerer, vierstelliger Eurobetrag abgehoben worden war. Eine sofortige Fahndung im Bezirk Kitzbühel durch mehrere Polizeistreifen verlief ergebnislos. Laut derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand dürfte noch eine zweite Täterin beteiligt gewesen sein, die auch den Geldbetrag abgehoben hat. Weitere polizeiliche Ermittlungen sind derzeit noch im Gange.

Beschreibung der Frauen:

Die erste Frau hat schwarze Haare und trug eine dunkel (schwarze) Jacke sowie eine auffällige Hose mit schwarz/weißen Längsstreifen. Außerdem trug sie eine dunkle, vermutlich braune, Tasche – vermutlich Leder.

Die zweite Frau trug einen hellen Steppmantel mit Kapuze, eine helle Hose sowie weiße Schuhe. Sie trug offensichtlich einen Mundschutz.

Nähere Beschreibung zu den Frauen kann nicht angegeben werden. Bearbeitende Dienststelle: PI St. Johann in Tirol, Tel. 059133 / 7208