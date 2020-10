BAG wieder Gesamtsieger

Zum siebten Mal holte sich die Bergbahn AG Kitzbühel den Gesamtsieg beim „Skiareatest“. Auszeichnungen gab es für Josef Burger (Ehrenpreis Lebenswerk) und Rosi Schipflinger (Rosi‘s Sonnbergstuben – beliebtestes Bergrestaurant sowie -hotel).



Rattenberg | Die Verleihung der Awards von Skiareatest finden normalerweise im Frühjahr statt. Coronabedingt musste die Veranstaltung aber verschoben werden und so wurden die Trophäen vergangenes Wochenende in Rattenberg überreicht.

Die Bergbahn Kitzbühel konnte bereits zum siebten Mal den „Skiareatest-Gesamtsieg“ holen. Zudem wurde der Award „Aufsteiger des Jahres 2020“ für die neue Fleckalmbahn verliehen. Das „Beste Gästeinformationssystem“ wurde mit Doppelgold prämiert und das „Freundlichste Bahnpersonal“ ausgezeichnet. Auch das „Internationale Pistengütesiegel“ in Triplegold wurde an die Vertreter des Top-Seilbahnunternehmens überreicht.



Josef Burger, der erfolgreiche Seilbahnmanager durfte in diesem Jahr seinen verdienten Ruhestand antreten und erhielt für seine Leistungen und sein Engagement für die Seilbahn- und Tourismusbranche den „Ehrenpreis Lebenswerk“.

Bei den Sommer-Awards erhielt Rosi‘s Sonnbergstuben den Preis für das „Beliebteste Alpenhotel in Gold und das „Beliebteste Bergrestaurant“ in Triplegold. Rosi Schipflinger durfte zudem noch den „Special Award“ vom Skiareatest entgegennehmen.

Feierlicher Rahmen als Anerkennung

Die Verantwortlichen des Skiarea­tests rund um Klaus Hönigsberger wollten den Vertretern und Mitarbeitern der Seilbahn- und Tourismusbranche in einem feierlichen Rahmen Anerkennung und Respekt für ihre Leistungen zollen und auch die Wertigkeit des Skiareatests beibehalten. Daher wurden die Kristall-Awards und Gütesiegel bei Kisslinger Kristall-Glas in Rattenberg in kleinen Gruppen und nacheinander vergeben – natürlich unter den besten Sicherheits- und Hygienestandards.

Der Internationale Skiarea­test ist ein anonymer Qualitätscheck und testet bereits seit 25 Jahren teilnehmende Skigebiete und Tourismusdestinationen im Winter und Sommer. E. M. Pöll

Bild: Vorstand Walter Astl und Vorstandsvorsitzender Anton Bodner mit den Auszeichnungen. Fotos: Skiareatest

Josef Burger (Mitte) wurde mit dem „Ehrenpreis Lebenswerk“ ausgezeichnet.