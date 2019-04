Aushängeschilder zu Besuch

Vergangene Woche fand ein Meet & Greet mit den beiden Mountainbike-Assen Lisi Osl und Max Foidl im Café Burgstall statt.



Kirchberg | Vergangene Woche luden die Kirchbergerin Lisi Osl und der in St. Johann beheimatete Max Foidl zum Meet & Greet ins Café Burgstall. Beide sammelten viele Jahre im Biketeam Kirchberg wertvolle Rennerfahrung und wechselten im letzten Jahr ins Profiteam des Schweizer Rennstalls JB Brunex Felt. Die Partner vom „Das Burgstall“ in Kirchberg und der langjährige Wegbegleiter und Sponsor „Tonis Pro Shop“ radeln auch heuer wieder am Trikot von Max Foidl und die „Toplage Immobilien“ bei Lisi Osl als Kopfsponsor mit.



Max Foidl erzählte von seinen Erfahrungen nach seinem bisher ersten Profijahr und gewährte einen Einblick in seinen Trainingsalltag und in seine sportlichen Ziele für heuer bis hin zu den olympischen Spielen 2020 in Tokio. Lisi, die bereits sehr viel Erfahrung als Profi hat, möchte mit Hilfe ihres Trainers Kurt Exenberger (Bikeacademy Kirchberg) wieder den Anschluss an die Weltspitze schaffen.