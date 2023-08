Aus der Garage in den „Saftladen“

Innovative Saftkompositionen, Bio-Saftkuren, Shots, Riegel und Suppen: Das alles bietet der neue Bergblut-Shop in Kirchberg ab sofort allen Saftfreunden und Anhängern von gesunden Bio-Produkten.



Kirchberg | Zwei Minuten, die das Leben veränderten – im wahrsten Sinne des Wortes. Nach ihrem Auftritt in der Start-Up-Show „Zwei Minuten, zwei Millionen“ auf Puls 4 ist das Kirchberger Bergblut-Gespann Josef „Seppi“ Jenewein und David Schmidt aus ihrer bisherigen Wirkungsstätte, einer Saft-Manufaktur in der Garage, ausgezogen. Ihre neue Heimat haben sie in der Kitzbüheler Straße 77 in Kirchberg (ehemals Fliesen Wäger) gefunden, wo Lager, Büro und Shop unter einem Dach vereint sind.



Ab sofort können sich Saftfreunde über Saftkuren oder gesunde Produkte direkt beraten lassen, die neuesten bunten Kreationen im Shop verkosten oder einfach nur ihre Bestellung aufgeben. Am Donnerstag und Freitag, 10. und 11. August, von 8 bis 19 Uhr, laden die beiden Bergblut-Gastgeber ihre Kunden darüberhinaus zu Tagen der offenen Tür.



Bergblut steht für Naturprodukte von größter Reinheit und höchster Qualität. Sie sind 100 Prozent organischen Ursprungs und vegan. Das Bergblut-Sortiment ist mit der Zeit kontinuierlich gewachsen. Mittlerweile umfasst es neben kaltgepressten Säften auch Ingwershots, vegane Suppen, Hanfprotein-Pulver aus gerösteten Hanfsamen (100 Prozent aus Österreich) sowie handgemachte Bio-Riegel „made in Austria“.



Geöffnet von Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr sowie Samstag von 9 bis 12.30 Uhr. Werbung

Bild: In Bergblut steckt viel Herzblut: Seppi Jenewein und David Schmidt haben ihren Bergblut-Shop in der Kitzbüheler Straße 77 in Kirchberg bereits eröffnet. Es locken Bio-Säfte sowie gesunde Produkte „made in Austria“. Foto: Bergblut