Auftakt für eine junge und neue Kolumne im Kitzbüheler Anzeiger

Pünktlich zum Hahnenkammrennen erscheint der erste Beitrag von Schülern des Gymnasiums St. Johann. Unter dem Titel „Gams lang her“ sind die Artikel in den kommenden Wochen im Kitzbüheler Anzeiger zu lesen.



St. Johann | Im Rahmen des Unterrichts haben Gymnasiasten erfolgreich die ersten Schritte in den Lokaljournalismus gewagt. Judith Widschwendtner, Professorin am Gymnasium St. Johann, klärt über die Motivation ihrer Schüler auf: Das Schulfach „PKM – Präsentation, Kommunikation und Medien“ im AHS-Sprachenzweig werde ab dem nächsten Jahr als U.N.I.-Zweig neu gestaltet. Den Schülern soll dabei die Möglichkeit geboten werden, sich in verschiedenen Sparten auszuprobieren. So absolvieren sie etwa Workshops mit Schauspielern sowie Moderationsauftritte bei Veranstaltungen, und sie schnuppern auch in die Arbeit von Journalisten hinein. „Gerade der Umgang mit Medien – aktiv wie passiv – stellt eine entscheidende Kompetenz im Zeitalter der immer weitreichenderen Digitalisierung dar“, sagt Widschwendtner.



Die Unterstützung und das Engagement des Kitzbüheler-Anzeiger-Teams motivierten die Schüler, ihr Bestes zu geben und mit ihren selbst ausgewählten Themen unter den Lesern das Interesse zu wecken.



Besuch in der Zeitungsredaktion

Der Redaktionsbesuch und vor allem der eigene Arbeitsprozess, von der Themenfindung über die Kommunikation mit den erfahrenen Mitarbeitern des Kitzbüheler Anzeigers bis zur Veröffentlichung der Artikel, bereicherten die Ausbildung der Schüler. Und zu wissen, dass die eigene Arbeit tatsächlich publiziert wird, machte das Arbeiten für viele sicherlich relevanter als das Arbeiten für eine Benotung durch eine Lehrperson.



„Wir freuen uns sehr über die Initiative von Judith Widschwendtner, junge Menschen zu motivieren, für unsere Lokalzeitung zu schreiben,“ zeigt sich Peter Höbarth von der neuen Zusammenarbeit begeistert. „Es gibt wohl nichts Schöneres in unserem Job, als junge Menschen dafür zu gewinnen, für ein Printmedium zu schreiben und nicht nur in den Social Media Kanälen präsent zu sein,“ ergänzt Stefan Pletzer, neuer Geschäftsführer des Kitzbüheler Anzeigers.



Die Serie „Gams lang her“ erscheint monatlich im Kitzbüheler Anzeiger zu spannenden Themen. Die Schüler und Anzeiger-Mitarbeiter wünschen viel Spaß beim Lesen. KA

Bild: Finale Besprechung in der Anzeiger Redaktion mit der verantwortlichen Professorin Judith Widschwendtner (3. v.r.): Die jungen Redakteure des BG St. Johann: (v.l.) Laurin Sammer, Tim Herbert, Nadine Nemilsek, Daniela Filipovic, Nicole Maier, Selina Eder, Zara Pfeffer, Florentine Kaiser, Rosa Schmidt-Moll, Judith Widschwendtner, Emilia Nagy und Felizitas Brajer. Nicht im Bild: Michelle Bromberger, Maja Ehrensberger und Leon Eigner. Foto: Kitzbüheler Anzeiger