Auf Werbetour in Dortmund

Am 30. Oktober fand im Rahmen des Heimspiels von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln eine große Promotion-Aktion des Tourismusverbandes Brixental direkt im Fußballstadion statt.



Brixental | Im VIP-Bereich konnten sich über 4.000 VIP-Kunden Lust auf einen Winterurlaub in Brixen, Kirchberg und Westendorf holen. Auf TV-Screens, einer LED-Wand an der Außenfassade, über Bandenwerbung bis hin zu Tischsets und Speisekarten wurde der Winter der Region von der schönsten Seite präsentiert. In einem eigenen Foto-Booth im Winter-Style konnten die Gäste ihr individuelles Foto mit ihren virtuellen Lieblingsspielern zusammenstellen.



Ebenfalls Teil der Aktion war die Einbindung in den BVB-Newsletter und den BVB-Business-Newsletter, wo die Leser direkt auf die TVB-Homepage weitergeleitet wurden. Außerdem erhalten Besteller von Artikeln aus dem Fanshop vier Wochen lang Winterwerbung aus dem Brixental beigelegt.



Direkt vor Spielbeginn wurde die Siegermannschaft des BVB-Fanclubturniers, das im September in Westendorf stattgefunden hatte, am Spielfeld vor der Südtribüne geehrt. Der Siegerpokal wurde somit vor 67.000 Zusehern an die Ösi Borussen übergeben.

Bild: Die Verantwortlichen des TVB Brixental im Fußballstation. Foto: TVB Brixental