Auch Mädchen lieben Fußball

Ein großes Fußballfest ging am Sonntag im Koasastadion über die Bühne. Hunderte Mädchen zwischen sechs und 14 Jahren bewiesen, dass sie genauso fußballbegeistert sind wie die Jungs.

St. Johann | Die Spielzeit betrug je nach Alter der Teams zwischen sieben und zwölf Minuten, gespielt wurde auf insgesamt vier Minitore. Zeitgleich waren immer drei Spielerinnen pro Team auf dem Feld. Schiedsrichter gab es keinen und auch sonst wurden die Spielregeln nicht allzu streng ausgelegt. Umso größer war die Freude und der Spaß der Mädchen an der Bewegung. Vielen war es egal, ob sie als Siegerinnen oder Verliererinnen vom Platz gingen, das Dabeisein alleine war ein tolles Erlebnis.



Alles in allem war der „Tag des Mädchen-Fußballs“ ein voller Erfolg – ein großes Lob an die Organisatoren. Fast alle Vereine waren mit Teams vertreten und setzten ein deutliches Zeichen, dass Mädchen-Fußball auch bei uns enormes Potenzial hat. Sabine Huber