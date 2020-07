Arbeitsunfall mit anschließendem Brand in Brixen im Thale

Brixen im Thale | Am 9. Juli 2020 gegen 13:00 Uhr geriet ein Motorkarren bei Heuarbeiten auf einem abschüssigen Feld in Brixen i Th. plötzlich ins Rutschen und stürzte in der Folge um. Der 49-jährige Lenker blieb unverletzt und konnte das Fahrzeug selbständig verlassen. Nachdem der Mann mit benachbarten Landwirten das Fahrzeug wieder aufgestellt hatte, begann dieses plötzlich zu qualmen bzw. das Heu auf dem Ladewagen und auf dem Feld zu brennen. Der Brand konnte von den Helfern und der Feuerwehr Brixen gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

