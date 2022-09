Arbeitsunfall in Westendorf

Westendorf | Am 8. September 2022, gegen 09:30 Uhr, löste sich bei einer Baustelle in Westendorf eine an einer Betondecke in einer Höhe von ca. drei bis vier Metern angebrachte freihängende Gerüstbrücke und stürzte mit den zwei darauf befindlichen Arbeitern in die Baugrube. Dabei zogen sich die beiden Arbeiter, zwei Österreicher im Alter von 36 und 50 Jahren, Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden von der Rettung zu einem Arzt bzw. in der Folge in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert.

