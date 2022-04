Arbeitsunfall in St. Ulrich am Pillersee

St. Ulrich | Am 19.04.2022 gegen 13:45 Uhr war ein 41-jähriger Österreicher auf einer Baustelle in St. Ulrich am Pillersee mit Ausschalungsarbeiten im ersten Stock im dortigen Liftschacht beschäftigt. Dabei stand der Arbeiter auf einem Holzboden der auf vier Deckenstehern befestigt war.

Aus unbekannter Ursache brach plötzlich das Gestell, auf dem er stand, in sich zusammen und er stürzte ca. 3,8 m vom 1. Obergeschoß ins Erdgeschoß ab. Der Arbeiter zog sich bei diesem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Zell am See geflogen.

