Arbeitsunfall in Kirchberg

Kirchberg | Ein 24-Jähriger Österreicher arbeitete am 15.7.2020 gegen 10:45 Uhr in einem Tischlereibetrieb in Kirchberg an einer mobilen Montagesäge. Während des Sägevorganges löste sich jedoch plötzlich die Arretierung der Halterung, weshalb die Säge nach rechts rutschte. Der Mann geriet mit dem Zeigefinger in das Sägeblatt wodurch der Finger fast zur Gänze abgetrennt wurde. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins KH St. Johann gebrachte werden.

