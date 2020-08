Arbeitsunfall in Kirchberg in Tirol

Kirchberg i.T. | Am 29.07.2020 führte ein 54-jähriger Österreicher im Obergeschoss seines Wohnhauses in Kirchberg in Tirol Umbauarbeiten durch. Dabei wollte der Tischler gegen 18.15 Uhr ein Holzbrett mit einer Kreissäge zuschneiden und geriet mit dem linken Daumen in das Kreissägeblatt. Dadurch wurde ihm sein linker Daumen vollständig abgetrennt. Der schwer verletzte Mann wurde durch den Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

PI Westendorf - Tel.Nr.: 059133 / 7209