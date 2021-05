Arbeitsunfall in Brixen im Thale

Brixen iTh. | Am 29.05.2021 gegen 15:30 Uhr führte ein 23-jähriger Österreicher beim elterlichen Privathaus in Brixen im Thale Arbeiten für eine Terrassenerrichtung durch. Dabei wollte der der 23-Jährige mit der Motorsäge eine einbetonierte Schaltafel ebenerdig abschneiden, wobei jedoch das laufende Schwert der Motorsäge durch einen sogenannten „Rückschlag“ gegen den rechten Fuß des Mannes geriet. Der 23-Jährige zog sich eine Schnittverletzung oberhalb des Knöchels zu und wurde nach der Erstversorgung mit dem NAH Heli 3 in das BKH St Johann iT geflogen.

