Aquafitness ist ein echter Jungbrunnen

Seit 30 Jahren finden in St. Johann bereits Aquafitness-Kurse statt. Einige Teilnehmer sind bereits von Anfang an mit dabei und beeindrucken auch im reiferen Alter durch ihre Fitness.



St. Johann | Noch bevor die St. Johanner Panorama Badewelt ihre Türen für die Badegäste öffnet, herrscht bereits reges Treiben im Schwimmbecken. Neben zahlreichen Schülern, die im Rahmen des Turnunterrichts das Hallenbad besuchen, trifft sich auch regelmäßig eine Gruppe zum morgendlichen Aquafitness. Was vor beinahe 30 Jahren in kleinem Rahmen begann, hat sich im Laufe der Zeit als echter Fixpunkt in der Panorama Badewelt etabliert. Um die 3.000 Eintritte pro Jahr werden inzwischen mit den Aquafitness-Kursen erwirtschaftet.



Schwerelos und dennoch fordernd

Aquafitness liegt ganz klar im Trend: Die Bewegung im Wasser fördert den Muskelaufbau, trainiert das Herz-Kreislaufsystem, massiert das Bindegewebe und ist dabei gelenkschonender und abwechslungsreicher als andere Fitnessprogramme. Wie kaum ein anderes Training ist Aquafitness für Jung und Alt gleichermaßen eine Herausforderung, die Körper und Geist beansprucht, jede Menge Kalorien verbrennt und auch den Puls ordentlich in die Höhe treibt.

Elisabeth Wirthel wurde als eine der ersten vor 30 Jahren vom Aqua-Fieber gepackt und ist heute nach wie vor mit Eifer dabei. Sie erinnert sich: „Zu Beginn waren wir oft nur zu fünft beim Training. Im Laufe der Jahre waren dann immer mal mehr und mal weniger mit dabei. Wir haben dann immer versucht, andere zu motivieren, damit es weitergeht. Heute sind auch schon mal dreißig Leute beim Training.“

Auch Josef Fischbacher ist schon lange mit dabei. Dass er als Mann immer in der Minderzahl war, hat ihn nie gestört. „Als ich angefragt habe, ob ich beim Aquafitness mitmachen darf, hat man mir gesagt, dass es eigentlich ein Kurs nur für Damen ist. Ich bin trotzdem gekommen. Das Training mache ich ja, weil es mir gut tut, ob da Frauen oder Männer rundherum sind, ist mir egal.“



Die Gemeinschaft steht im Mittelpunkt

Welchen Stellenwert das gemeinsame Training für viele inzwischen hat, beschreibt Susanne Merette: „Ich komme dreimal pro Woche zum Aquafitness, die Zeit halte ich mir fix frei. Alle anderen Termine und Verabredungen plane ich rundherum.“

Neben dem sportlichen steht natürlich auch der soziale Aspekt im Vordergrund und über die Jahre haben sich viele Freundschaften entwickelt. So trifft sich die Runde nach dem Training zu Kaffee und Brezel oder zum Brunch. Auch gemeinsame Ausflüge und sogar Urlaube stehen immer wieder am Programm. Die Gemeinschaft ist es auch, die Brigitte und Klaus Waldöhr bei ihrem ersten Besuch vor ein paar Jahren nachhaltig beeindruckt und seither nicht mehr losgelassen hat. „Wir wurden von Beginn an so herzlich aufgenommen, das haben wir nicht erwartet. Wir freuen uns jede Woche aufs Neue, alle wieder zu treffen.“



Mit 95 Jahren immer noch topfit

Zu erzählen haben die Teilnehmer viel. Blicken die meisten von ihnen doch auf ereignisreiche und nicht immer einfache Jahre in ihrem Leben zurück. Am bemerkenswertesten aber ist wohl die Geschichte einer 95-jährigen St. Johannerin. Zweimal pro Woche nimmt sie den 30-minütigen Spaziergang zur und von der Panorama Badewelt auf sich, um beim Aquafitness mit dabei zu sein.

Die Übungen, die so manch jungen Teilnehmer an die Grenzen bringt, bereiten ihr aufgrund des jahrelangen Trainings keine Schwierigkeiten.

Auch sonst gibt es kaum etwas, mit dem die weltoffene Pensionistin nicht fertig wird. Wenn sie von ihrem Leben erzählt, hören alle fasziniert zu und wünschen sich, in dem Alter immer noch genauso fit und fröhlich zu sein, wie sie. fit



Bild: Für Jutta, Elisabeth, Gerti, Elfriede, Marianne, Susanne und Helga steht Aquafitness seit vielen Jahren regelmäßig am Wochenprogramm. Foto: Claudia Egger