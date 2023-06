Angelika Hronek neue Ortsmarketing- Geschäftsführerin

Nach einem intensiven Auswahlprozess ist die Entscheidung über die Besetzung der Stelle des Ortsmarketing-Geschäftsführers getroffen. Unter den zahlreichen Bewerbern, die ihr Interesse bekundet hatten, wurde Angelika Hronek als ideale Kandidatin ausgewählt.

St. Johann | Das Endhearing für die Stelle fand kürzlich statt und war der Höhepunkt eines sorgfältigen Auswahlverfahrens. Insgesamt bewarben sich 22 hochqualifizierte Personen auf die ausgeschriebene Stelle. Die erste Auswahlrunde wurde von der renommierten CIMA Beratung + Management GmbH durchgeführt, die bereits vor 15 Jahren erfolgreich bei der Gründung des Ortsmarketings mit involviert war.



Nach einer gründlichen Erstbewertung wurden fünf vielversprechende Kandidaten ür das Endhearing ausgewählt. Die Auswahlkommission, bestehend aus Vertretern der Marktgemeinde St. Johann in Tirol, des Wirtschaftsforums (WIFO) sowie CIMA, traf sich, um die endgültige Entscheidung zu treffen. Da die Anforderungen für die Stelle vielseitig waren, setzte die Kommission hohe Maßstäbe an die potenziellen Kandidaten.



Einstimmig für Angelika Hronek aus Fieberbrunn

Nach einem anspruchsvollen und neunstündigen Auswahlprozess entschied sich die Kommission einstimmig für Angelika Hronek aus Fieberbrunn. Hronek verfügt über fast 25 Jahre Erfahrung beim Tourismusverband PillerseeTal und hat während dieser Zeit herausragende Leistungen erbracht. Ihr umfassendes Wissen über die Tourismusbranche, ihre Leidenschaft für die Region und ihre Fähigkeit, innovative Konzepte umzusetzen, machen sie zur idealen Wahl für die Position der Geschäftsführerin.

Angelika Hronek wird ihre neue Rolle am 1. Oktober 2023 antreten.

Die Gemeinde St. Johann schreibt in ihrer Aussendung, dass Frau Hronek mit ihrer Erfahrung und ihrem Engagement zweifellos einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung und Förderung des Ortsmarketing der Gemeinde St. Johann in Tirol leisten wird.

Gemeinsam mit der neuen Geschäftsführerin wird die Geimeinde daran arbeiten, das Ortsmarketing unter der neuen Leitung weiterhin erfolgreich zu gestalten und damit die Attraktivität des Ortes zu steigern. KA