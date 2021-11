Angebot für Pistengeher ausgebaut

Das Pistentourengehen erlebte in den letzten Jahren einen Boom. Und der Trend ist ungebrochen.



Bezirk | Sowohl in der Besucherlenkung als auch in der Bewusstseinsbildung ist das Land Tirol gemeinsam mit seinen Partnern – der Seilbahnwirtschaft, dem Österreichischen Alpenverein und den Tourismusverbänden – seit vielen Jahren aktiv. „Die Bemühungen tragen Früchte. Heuer sind es bereits 13 Skigebiete, die nach den Leitlinien des Tiroler Pistentouren Handbuchs auf ein Leitsystem setzen und eine oder mehrere markierte Aufstiegsrouten für Tourengeherinnen und Tourengeher anbieten“, sagt LH-stv Josef Geisler.

35 Aufstiegsrouten

In Summe stehen Pistentourengehern in diesen 13 Skigebieten 35 verschiedene Aufstiegsrouten zur Verfügung.

Neu dazukommen sind neben Serfaus-Fiss-Ladis im Oberland gleich drei Gebiete im Tiroler Unterland: die Buchensteinwand Pillersee sowie die Resterhöhe und der Schwarzkogel im Verbund Kitzski. Außerdem sind im Bezirk noch die Skigebiete St. Johann, Kitzbühel-Bichlalm und Kitzbühel-Gaisberg mit dabei. Außerhalb der Bezirksgrenze kann man sich im Skigebiet Axamer Lizum, Glungezer, Hochfügen, Hochzeiger, Innsbruck-Patscherkofel, Pitztaler Gletscher und Seefeld-Rosshütte auf ein Leitsystem freuen.



Das Land Tirol unterstützt die Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit für Skifahrer und Pistentourengeher mit bis zu 50 Prozent der Kosten. Bislang wurden die Angebote und Lenkungsmaßnahmen vom Land mit 43.500 Euro gefördert. Auch ein abgestimmtes Angebot für Abend-Pistentouren wird es heuer wieder geben.

Eine Million Zugriffe

Ein Schwerpunkt bleibt die Bewusstseinsbildung. Im Rahmen des Programms „Bergwelt Tirol – Miteinander erleben“ werden die Verhaltensregeln für Pistentourengeher mit Videoclips in den sozialen Medien in der Zielgruppe der Bergsportbegeisterten bekanntgemacht. Damit wurden im vergangenen Jahr eine Millionen Zugriffe erzielt. Die Videokampagne wird im heurigen Winter mit zwei Clips fortgesetzt. Weitere Infos: www.bergwelt-miteinander.at/pistentouren

Bild: Bereits 35 ausgeschilderte Aufstiegsrouten stehen Pistentourengehern zur Verfügung. 13 Skigebiete setzen auf Besucherlenkung. Foto: Whiteroom Productions