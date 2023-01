Angebot für Anfänger und Profis

Die Austria Tanz Akademie (ATA) St. Johann präsentiert sich für alle Tanzinteressenten am Freitag, 13. Jänner, von 15 bis 19 Uhr bei einem Tag der offenen Tür in der Ballettschule St. Johann.



St. Johann | Bereits im zehnten Jahr bildet die Austria Tanz Akademie Tanzbegeisterte in den Fächern Ballett, Jazz, Modern, Hip Hop und Zeitgenössisch aus. An der Kaderschmiede in St. Johann wird in Kooperation mit verschiedenen Schulen in der Region ein breit gefächertes schulisches Angebot parallel und in Abstimmung zur Schwerpunktausbildung an der ATA angeboten.



Am Freitag, 13. Jänner, zwischen 15 und 19 Uhr kann die Tiroler Ballettschule in St. Johann, Hauptplatz 3, besichtigt werden.

Eignungsfeststellung mit Voranmeldung unter info@austria-tanz-akademie.at ist an diesem Tag möglich. Ein Blick hinter die Kulissen und Eignungsfeststellung mit vorheriger Terminvereinbarung ist aber auch zu anderen Terminen möglich.

Bild: Die Austria Tanz Akademie ermöglichte bereits zahlreichen Studenten die Aufnahme und das Studium an den ganz großen Tanz-/Ballettausbildungshochburgen im In- und Ausland.Foto: Carsten L.Sasse