Andreas Gabalier in seinem Element

Es war wieder ein Musikfestival voller positiver Stimmung und Begeisterung. Andreas Gabalier musizierte sowohl mit Freunden als auch solo und brachte damit zweimal das ausverkaufte Tennisstadion zum Kochen.

Bestes Wetter und überwältigende Stimmung machten die Gabalier-Konzerte einmal mehr zu einem Saisonhöhepunkt in Kitzbühel. Bereits das neunte Mal fand das Musikfestival des steirischen Ausnahmekünstlers statt. Auch heuer hatte er wieder Freunde aus der Musik- und Kabarett-

szene eingeladen, die alle mit Freude zusagten. Am ersten Abend sorgte die bayerische Kabarettistin Monika Gruber mit ihrem humorvollen Auftritt für zahlreiche Lacher. Beim klassischen Gabalier-Konzert heizte am nächsten Tag Überraschungsgast Mario Barth zu Beginn die Stimmung an.

Bunter musikalischer Mix „Handgemacht“

Unter diesem Motto wurde den Zuschauern ein sehr abwechslungsreiches Programm geboten. Der beliebte Schauspieler Mark Keller sang gemeinsam mit seinem Sohn Aaron den sehr emotionalen Song „Liebe ohne Leiden“ und sorgte dabei für berührende Momente bei den Fans. Ganz traditionell ging es dann bei den Ursprung Buam zur Sache. Schon seit seinen Anfangsjahren mit Gabalier befreundet, zauberten die Zillertaler mit ihm gemeinsam eine ausgelassene Festzeltstimmung ins Stadion. Der Abschluss gemeinsam mit den Monroes brachte Standing Ovations im gesamten Stadion.

20. „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu“-Show

Das zweite Konzert war die bereits zwanzigste ausverkaufte Show des Jahres. Die steirische Naturgewalt bedankte sich dafür bei seinen Fans. Neben den zahlreichen Hits des Abends, bei denen Gabalier sichtlich alles gab, fand er zwischendurch auch immer wieder Zeit für nachdenkliche Worte über unsere Zeit. Insgesamt zeigte sich wieder einmal, wie natürlich und sympathisch der Superstar trotz all seiner Erfolge geblieben ist. Dieser Umstand zählt sicherlich zu seinen Erfolgsgeheimnissen.

Vor der ersten Show wurden Gabalier und seine Freunde von Klaus Winkler, Anton Bodner und Viktoria Veider-Walser in der Kitzbühel-Alm begrüßt.