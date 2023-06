Alte Bekannte am Siegespodest

Optimales Wetter bei traumhafter Kulisse: Die 36. Kitzbüheler Alpenrallye ging bei perfekten Bedingungen über die Bühne. Am Ende lachte eine bekannte Fahrerpaarung vom Siegespodest.



Kitzbühel | Alexander Linz und Michaela Beznaus im Alfa Romeo Giulia Carabinieri aus 1972 haben auf den Gleichmäßigkeitsfahrten am besten abgeschnitten und die rund 600 Kilometer lange Alpenrallye für sich entschieden. Damit pilotierte Linz den schönen Alfa Romeo bereits zum dritten Mal auf Platz eins der Kitzbüheler Alpenrallye. Florian Kunz und Gerald Hegenbart steuerten den Aston Martin DB4 auf Platz zwei und der Mercedes-Benz SL 280 von Jürgen und Maik Wurster komplettierte das Podest der Sport Plus Klasse, in der ohne elektrische Hilfsmittel gefahren wird.



Die Sportwertung, in der auch digitale Zeitmessung erlaubt ist, konnten Stefan und Melanie Wirtgen im 300 SL aus 1958 für sich entscheiden, dicht gefolgt von Burkhard Müller und Fabian Mohr im 250 SL. Für ein reines Mercedes-Benz Podium sorgen Jürgen Wirtgen und Stephan Heberer im 300 SL auf Platz drei.

Die Classic-Trophy (gleiche Strecke, weniger Wertungsprüfungen) konnten Thomas Kohut und Heike Kiess mit ihrem 190 SL für sich entscheiden. Platz zwei ging an Ulrich und Petra Knieling im Triumph TR6 und den dritten Platz sicherten sich Harald und Vera Hoffmann in ihrer Corvette C3. Nicht nur die Gewinner der Wertungsklassen hatten Grund zur Freude, denn alle 97 Teilnehmer kamen in den Genuss der großartigen Wetterverhältnisse.

Sonderprüfung am St. Johanner Flugplatz

Die erste Etappe, der Prolog nach St. Johann, wurde von der Air Independence Airfield Sonderprüfung am Flugplatz gekrönt. Burkhard Müller und Fabian Mohr kamen mit ihrem Mercedes-Benz 250 SL dem Geschwindigkeitsschnitt am nächsten und freuen sich über eine Flugstunde im Jet von Air Independence.

Am Freitag wartete mit der Großglockner-Runde das Highlight der diesjährigen Ausgabe, wo die Teilnehmer Zeuge von gewaltigem Panorama und immensen Schneewänden wurden. Am Samstag ging es bei ebenso traumhaftem Wetter in Richtung Chiemsee und über Ellmau wieder zurück nach Kitzbühel, wo die Teilnehmer von zahlreichen Fans erwartet wurden. Im Zuge des Concours d‘Elegance im Zentrum kürte eine renommierte Jury den 68 Jahre alten Mercedes-Benz 300 SL Roadster der Argentinier Jorge und Matias Zubillaga zum schönsten Auto der Alpenrallye 2023.

Ehrenpreis für Markus Christ

Abschließend wurde ein Ehrenpreis an Markus Christ verliehen, der 20 Jahre die Alpenrallye geleitet hat und schon im Vorfeld die Zügel an Florian Zinnagl übergeben hat. Die Einführung der neuen Wertungsklasse Exceptional Cars mit jüngeren Fahrzeugen wurde sehr gut aufgenommen und die weiteren Verbesserungen der Veranstaltung mit überwiegend positivem Feedback begrüßt, heißt es seitens des Pressedienstes.

Die 37. Auflage der Kitzbüheler Alpenrallye findet von 29. Mai bis 1. Juni 2024 statt. KA

Bilder: Immer wieder schön anzusehen: Die Oldtimer der Kitzbüheler Alpenrallye locken alljährlich zahlreiche Zuschauer in die Innenstadt. Fotos: Alexander Scheuber