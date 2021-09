Als würden sie zu einem sprechen

Gesten, Haltungen und Ausdruck – die Skulpturen von Marek Zyga scheinen zu einem zu sprechen. Die Ausstellung des polnischen Künstlers wurde am Freitagabend im Kitzbüheler Pfarrhof eröffnet.

Kitzbühel | Ist Marek Zyga nun ein politischer oder ein polnischer Künstler? Die Wort-Verwechslung bei der Ausstellungs-Ankündigung sorgte für Schmunzlen. Obwohl so unpolitisch sind die Skulpturen des polnischen Künstlers nicht. Eines haben sie auf jeden Fall: Aussagekraft – sie beweisen Haltung und rütteln auf. Daneben sind sie auch noch äußerst dekorativ.



Vor gut zwei Jahren sorgte Marek Zyga mit seinen Skulpturen im Kitzbüheler Pfarrhof schon für Furore. Nun ist er auf Einladung von Stadtpfarrer Michael Struzynski für eine weitere Ausstellung in die Gamsstadt zurückgekehrt. Zu sehen sind auch ganz neue Arbeiten des Skulpturenkünstlers. Auffällig, die Buchstaben auf den Figuren. „Kommunikation ist das wichtigste in unserer modernen Welt – leider findet sie oft nicht im entsprechenden Ausmaß statt“, erklärt der Künstler.



Begeistert von den Werken zeigte sich Bürgermeister Klaus Winkler, der die Schau offiziell eröffnete: „Man kann sich mit den Werken immer wieder aufs Neue beschäftigen. Von ihnen geht eine faszinierende Kraft aus. Zudem wird mit der Ausstellung Gutes getan.“

Teil des Erlöses für die Krypta in Kitzbühel

Ein Teil des Erlöses wird, wie beim ersten Gastspiel von Zyga, gespendet. Stadtpfarrer Michael Struzynski kann jeden Cent für die Renovierung der Krypta gebrauchen.

Die Ausstellung von Marek Zyga ist bis 10. Oktober im Pfarrhof Kitzbühel zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. Johanna Monitzer



Bilder: Ausstellung eröffnet: Bgm. Klaus Winkler, Künstler Marek Zyga und Stadtpfarrer Michael Struzynski (v.li.). Fotos: Monitzer