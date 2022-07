Alpinunfall mit Kleinkind in Westendorf

Westendorf | Am 6.7.2022 gegen 10:30 Uhr wanderte eine 33-jährige in Tirol wohnhafte Deutsche mit ihrem 2-jährigen Sohn am sg. „Alpinorama“ Wanderpfad in Westendorf. Der Bub rutschte dabei unter dem untersten Stahlseil des Sicherungszaunes hindurch und stürzte rund 30 Meter in unwegsames felsdurchzogenes Gelände ab. Er musste mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Besatzung des Heli 3 geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen werden.

