Alpinunfall mit Eigenverletzung in Itter

Itter | Am 10.01.2023 gegen 14:40 Uhr fuhr ein 17-jähriger Deutscher mit seinen Alpinski in Begleitung einer Gruppe von erwachsenen Aufsichtsperson im Gemeindegebiet Itter eine rot markierte Piste talwärts. Dabei kam er selbständig zu Sturz und kollidierte mit einer am Pistenrand befindlichen Schneelanze, die mit einer Polsterung von ca 1,1 Meter Höhe abgesichert war. Der Jugendliche klagte in der Folge über Rückenschmerzen und wurde von der Rettung zur weiteren Behandlung in das BKH Kufstein gebracht.

PI St Johann - Tel.: 059133 / 7208