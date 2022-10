Alpinereignis - Kirchdorf

Kirchdorf | Am 16. Oktober kletterte ein 27-jähriger Niederländer mit seiner 26-jährigen ebenfalls aus den Niederlanden stammenden Seilpartnerin im Kaisergebirge die Kletterroute Predigtstuhl Nordkante. In den letzten Seillängen kam die Zweierseilschaft von der Route ab und gelang in immer schwieriger werdendes Gelände.

Worauf die Seilschaft gegen 16:25 Uhr einen Notruf absetzten. Von der Leitstelle Tirol wurden die Bergrettungen Kufstein und St. Johann sowie die Alpinpolizei alarmiert. Aufgrund des abgelegenen Einsatzortes und der fortgeschrittenen Uhrzeit wurde die Libelle Tirol zur Unterstützung angefordert. Die beiden niederländischen Bergsteiger wurden von dem Polizeihubschrauber mittels Tau unverletzt geborgen. Symbolfoto: tirol.orf.at

