Alpensportbad wird weiter saniert

Nach einer großen Sanierung des St. Ulricher Hallenbades stehen jetzt weitere kleinere Reparaturen u.a. in der Sauna an.



St. Ulrich | Vor rund zehn Jahren hing es wie ein Damoklesschwert über dem Hallenbad im Zentrum von St. Ulrich – Schließung oder Sanierung lautete damals die Frage. Und bereits damals hielt Bürgermeisterin Brigitte Lackner unwiderruflich an dem Schwimmbad fest.



Vor einigen Jahren wurden das Hallenbad, aber auch die Sauna generalsaniert – aus dem ehemaligen Hallenbad wurde das „Alpensportbad“, das inzwischen auch mit einem professionellen Internetauftritt punktet.



22.000 Eintritte im letzten Jahr



Und das hat sich offenbar ausgezahlt, wie die zuständige Gemeinderätin Andrea Heigl berichtet. Vor allem in den vergangenen Jahren sind die Eintrittszahlen kontinuierlich gestiegen. Wurden im Jahr 2016 noch 21.000 Eintritte gezählt, waren es im Vorjahr bereits 22.000 Eintritte. „Wir rechnen heuer mit insgesamt 25.000 Eintritten“, freut sich Heigl. 5000 Flyer wurden zu Werbezwecken gedruckt, die auch bereits vergriffen sind. Jetzt wird an einem Postwurf für die Haushalte gefeilt.



„Allerdings stehen jetzt wieder einige Sanierungen an“, erklärte die Referentin im Gemeinderat. In der Sauna ist ein Gast mit der Bank durchgebrochen. Es stellte sich heraus, dass der Unterbau desolat ist. Überdies ist für das Schwimmbecken selbst ein Überflutungsschutz notwendig, außerdem muss eine Desinfektionsanlage eingebaut werden. Insgesamt rund 10.000 Euro sollen investiert werden. Aufgrund der anstehenden Investitionen wurden auch die Preise der Saisonkarten thematisiert. Über eine Erhöhung der Preise muss man in jedem Fall nachdenken, so die Mandatare.



Neuer Pächter gesucht



Bgm. Lackner informierte auch darüber, dass die Pächterin des Restaurants den Vertrag gekündigt hat. Jetzt wird ein neuer Pächter gesucht.

Margret Klausner