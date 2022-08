„Alles Handwerk“ im Höfemuseum

Die Ausstellung „Alles Handwerk. Zwischen Klischee und Alltag“ im Museum Tiroler Bauernhöfe Kramsach begibt sich auf Spurensuche nach den Qualitäten zeitgenössischen Handwerks in Tirol. Sie ist noch bis 31. Oktober geöffnet.



Hopfgarten, Kramsach | Eines war für die Organisatoren – die Initiative Netzwerk Handwerk – von Anfang an klar: die Schau soll kein verklärter Blick auf das „alte“, oft idealisiert dargestellte Handwerk sein, sondern Stoff zur Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen, lebendigen Handwerk von heute bieten. Schon ein erster Blick auf die von Architekt Christian Dummer kuratierte Ausstellung räumt gehörig auf mit dem romantisierten Bild vom Handwerk. Hier geht es um Arbeit, um Herausforderungen, um Materialien, aber auch um Leidenschaft für das Tun und um Werte, für die das Handwerk steht. Durchaus zeitgemäße Werte: Ökologie. Recyling- und Reparaturfähigkeit. Um Beständigkeit und Haltbarkeit.



Geboten wird eine Multimedia-Präsentation am Puls der Zeit, die als besonderes Highlight einen 3D-Rundgang mittels VR-Brille (Virtual Reality) durch die Werkstätten der Handwerker ermöglicht. Völlig anders der „analoge“ Teil mit auf den ersten Blick ungewöhnlichen Ausstellungsstücken, die ein optisches aber auch haptisches Erlebnis bieten. In neun Stationen sind Objekte präsentiert, die jeweils Bezug zu einem Gewerk haben: vom Lehmblock über den Marderhaarpinsel, vom Zirbenblock bis zum Kassetl.



Die Schau ist bis 31. Okotber zu sehen. Öffnungszeiten: Mo. bis So. , jeweils 9 – 17 Uhr.

Bild: Andrea Achrainer, Projektleiterin von Netzwerk Handwerk, mit Architekt und Kurator Christian Dummer sowie Kustos Thomas Bertagnolli vom Museum Tiroler Bauernhöfe. Foto: Netzwerk Handwerk/Ritsch