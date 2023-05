Allerhand Neues aus dem Museum

Der Förderverein des Museum Kitzbühel präsentierte sich mit neuem Vorstand bei der diesjährigen Generalversammlung. Besonderes Highlight war die Vorstellung des dritten Bandes der Kitzbüheler Heimatblätter.



Kitzbühel | Erst im November 2022 übergab das langjährige Vorstandsgespann Signe Reisch, Werner Hengl, Arthur Huber und Karl Klausner die Leitung des Fördervereins in neue Hände. Das Nachfolgetrio setzt sich aus Präsidentin Barbara Planer, Kassier Bernd Mair und Schriftführer Christoph Steiner zusammen. Gemeinsam mit Museumsdirektor und Vorsitzendem Wido Sieberer führten sie durch die diesjährige Generalversammlung, zu der zahlreiche Mitglieder in den Vortragssaal gekommen waren. Präsidentin Barbara Planer: „Wir sind noch dabei, uns einzuarbeiten. Was wir aber vorweisen können, ist ein tolles Programm für das laufende Jahr.“



Dieses wurde von Schriftführer Christoph Steiner kurz ausgeführt und ist auf der Homepage des Museums nachzulesen. Er stellte eine neue Software in Aussicht, mit der der Beitritt zum Förderverein online und vereinfacht möglich sein wird. Zudem wurden einige Projektideen vorgestellt, wie ein Forschungsstipendium zum Nachlass der Tiroler Dichterin Alma Holgersen oder die Anschaffung einer mobilen Bühne im Vortragssaal.



Mitbegründerin des Fördervereins und nunmehrige Ehrenpräsidentin Signe Reisch schloss die Generalversammlung mit einem Dank:

„Ich muss sagen, die Übergabe war definitiv zum richtigen Zeitpunkt. Es ist in jüngere Hände gekommen und man sieht den frischen Wind. Das ist perfekt.“

Kitzbüheler Heimatblätter präsentiert

Es folgte die feierliche Präsentation des dritten Bandes der Kitzbüheler Heimatblätter.

Museumsdirektor Wido Sieberer freut sich: „Die Heimatblätter sind mittlerweile ein Selbstläufer.“ Sie erscheinen in periodischen Abständen im Kitzbüheler Anzeiger. Nach der Idee des früheren Vorstandes wurden sie unter der Leitung von Hans Wirtenberger zusammengefasst und gebündelt herausgegeben. Sieberer weiter: „2004 erschien der erste Band, das war ein Riesenerfolg. Wir haben 1.000 Exemplare drucken lassen. Sie waren sofort vergriffen und sind bis heute nicht erhältlich.“



Sieben Jahre später kam der zweite, nun der dritte Band. Er fasst die Jahre von 2011 bis 2020 zusammen. Sieberer: „Es sind 932 Seiten. Das ist das Ergebnis von 30 Jahren Schriftleitung von Professor Wirtenberger und dem Herausgeber Kitzbüheler Anzeiger. Es ist ein wichtiges Nachschlagewerk der Kitzbüheler Geschichte geworden.“

Die druckfrische dritte Ausgabe der Kitzbüheler Heimatblätter ist im Museumsshop des Museum Kitzbühel um 45 Euro erhältlich. est

Bild: Ehrenpräsidentin Signe Reisch, Präsidentin des Fördervereins Barbara Planer, Museumsleiter Wido Sieberer, Peter Höbarth, Kitzbüheler Anzeiger, und Hans Wirtenberger, Schriftleiter (v.l.) bei der Präsentation der 3. Ausgabe der Kitzbüheler Heimatblätter. Foto: Elisabeth Standl