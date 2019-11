Alfred Dorfer präsentiert „und...“

Wie wird es jetzt weitergehen? Satiriker Alfred Dorfer präsentiert sein neues Programm „und...“ am 14. Dezember im Kaisersaal in St. Johann.



St. Johann | Alfred Dorfer zeigt in seinem siebenten Kabarett-Soloprogramm Momentaufnahmen vom Aufbrechen und Ankommen. Virtuos und scharfzüngig agiert der Satiriker wie immer mit Leichtigkeit und ausdrucksstarker Komik.

Wie wird es jetzt weitergehen, fragt er sich? Ein Umzug in eine andere Wohnung hat Bewegung in das Leben von Alfred Dorfers Bühnenfigur gebracht. Das Ausmisten der alten Wohnung bringt Dorfer mit Beiläufigkeit auf überraschende Gedanken. Er stellt fundamentale Fragen und schüttelt dabei Pointen aus dem Ärmel. Am 14. Dezember ist das neue Meisterwerk „und...“ erstmals im Kaisersaal in St. Johann zu sehen.

Tickets gibt es in allen Filialen der Sparkasse Kitzbühel, im Kaisersaal, bei ÖTicket sowie im Cafe Evi (Kitzbühel) und Milk Changing Room (St. Johann).





Alfred Dorfer gastiert am 14. Dezember in St. Johann. Foto: Veranstalter