Aktive AV-Jugend Wilder Kaiser

Die Österreichische Alpenvereinsjugend feiert 2019 ihr 100jähriges Bestehen.



St. Johann | 1919 gründeten der ÖAV und der DAV gemeinsam die Alpenvereinsjugend. Aus diesem Anlass werden österreichweit zwischen Mai und August 100 Veranstaltungen durchgeführt die über die eigene Sektion hinausgehen. Zwei oder mehrere Sektionen planen zusammen Aktivitäten die dann gemeinsam durchgeführt werden.



Die Jugend der Sektion Wilder Kaiser startete im Jänner mit einer Fackelwanderung im Gebiet des Hinterkaisers in die neue Saison. Bei diesem tiefverschneiten Winter durch den Wald zu wandern, dabei Spiele zu spielen und anschließend zu grillen gefällt nicht nur den Jüngsten. Auch die Eltern sind immer wieder begeistert und gehen gerne mit. Die anschließende Fackelwanderung durch den Wald war traumhaft und wunderschön.



Der Februar stand im Zeichen der Schneepracht. In Gasteig wurde nicht nur ein toller Iglu gebaut und ein riesiger Schneemann und verschiedene Tiere aus dem Schnee geformt, es kam auch zu einer LVS Suche. Am Vortag wurde dazu ein Pieps im Schnee vergraben. Mit Pieps, Sonde und Schaufeln ausgestattet gingen sie ans Werk und waren auch erfolgreich. So konnten Klein und Groß praktisch Üben und Informationen sammeln.



Nicht genug damit: Eine Gruppe ging mit den Schneeschuhen im Tiefschnee, die andere Gruppe über den Forstweg auf die Bacheralm von wo dann die Rodelbahn gemeinsam bezwungen wurde. Die Betreuer der AV Jugend St. Johann danken allen die immer so zahlreich dabei sind und freuen sich schon auf das nächste Treffen. Ein großer Dank gilt auch den Grundbesitzern die immer wieder solche Aktivitäten durchführen lassen.