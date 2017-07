Aktionskunst im Schulhaus

Ein riesiges Bild vom heimischen Actionkünstler Gigg Haas hängt nun in der Neuen Mittelschule 2 in St. Johann.



St. Johann | Als der Actionpainter Christian Gigg Haas vor nunmehr eineinhalb Jahren mit der damaligen 2a Klasse der NMS2 St. Johann einen Actionpaintingmalkurs abhielt, entstand ein 3,5 x 1,5 Meter großes Bild. Eigentlich sollten die Schüler auch Hand anlegen, um das Werk zu gestalten, doch die malten lieber auf ihren eigenen, kleinen Leinwänden. Deshalb signierte Gigg Haas das Gemälde und schenkte es der Schule mit den Worten: „Das Bild ist hier entstanden und soll auch hier bleiben.“



Es war gar nicht einfach, für ein Werk in diesen Dimensionen den richtigen Rahmen zu finden. Doch gut Ding braucht eben Weile. Und so durfte sich die 4a Klasse mit ihrer Zeichenlehrerin Eva Nothelfer riesig freuen, als das Bild noch vor Schulschluss seinen Platz in der NMS 2 fand.

Bild: Actionkünstler Gigg Haas schenkte sein Werk der NMS 2 in St. Johann. Foto: Haas