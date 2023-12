Adventkonzert mit Tanz und Gesang

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr veranstaltete das BG/BORG St. Johann wieder ein Weihnachtskonzert im Kaisersaal.

St. Johann | Nach einer energiegeladenen Eröffnung durch die Schulband gab das abwechslungsreiche Programm einen Überblick über das musikalische Geschehen am Gymnasium. Emotionale und gefühlvolle Tanzperformances wechselten sich mit Soloauftritten an den Instrumenten Querflöte, Klavier und Gitarre sowie Ensembleauftritten aus der Welt von Percussion und Chor ab.

Besonders die jüngsten Musiker der ersten und zweiten Klassen verzauberten mit ihren modernen Interpretationen alter Weihnachtsklassiker das Publikum. Hinsichtlich der Musikauswahl gab es keine Grenzen, die Bandbreite reichte von modernen Stücken bis zu lateinischen Weihnachtsliedern. Professionell dargeboten wurden auch klassische Stücke wie die Interpretation von Mozarts „Fantasia in d-Moll“ von Lucia Mallaun am Klavier und die Andante aus C. P. E. Bachs Sonate in G-Dur, vorgetragen von Katharina Fankhauser auf der Querflöte.

Zum Abschluss des Weihnachtskonzertes sangen die Besucher gemeinsam mit Schulchor und einem Bläserensemble das traditionelle Weihnachtslied „Es wird scho glei dumpa“.

Durch das Programm führten Schüler des Sprachenzweigs, die mittels kurzer Impulse das Publikum zum Nachdenken und Schmunzeln anregten. Ihre Moderationsfähigkeiten trainieren sie im Unterrichtsfach Präsentation, Kommunikation und Medien.