Acht Jobs in acht Wochen testen

Die 21-jährige Jenny Koller testet in acht Wochen acht verschiedene Jobs im Tourismus in der Region Wilder Kaiser. Ihre Erfahrungen teilt sie mit allen Interessierten in wöchentlichen Blogbeiträgen und auf Social Media.



Going, Brixen | Eines steht fest: Der Tourismus genießt als Arbeitgeber nicht gerade den besten Ruf. Saisonale Beschäftigung, schwierige Arbeitszeiten, schlechtes Gehalt – das sind nur ein paar der gängigen, gesellschaftlichen Vorstellungen über einen Arbeitsplatz in Hotellerie, Gastronomie und Co. Kein Wunder, dass sich die elterliche Begeisterung in Grenzen hält, wenn die Sprößlinge ihre berufliche Laufbahn in dieser Branche einschlagen wollen.

Aber: Treffen diese Bilder immer noch zu? Und: Stimmen sie für jede Tourismusregion in gleichem Maße? Oder hat sich die Arbeitsplatzqualität im Tourismus mancherorts verändert?

Eintauchen in die Praxis

In der Region Wilder Kaiser will man nicht länger theoretisch über diese Fragen spekulieren, sondern handfeste Antworten finden. Und wo sonst, als direkt vor Ort in den Betrieben, sollte man das tun? Das hat man sich am Wilden Kaiser zum Anlass genommen, „JobCheckerin“ Jenny Koller (21) acht Wochen lang acht verschiedene, touristische Jobs testen zu lassen. Von der Kinderbetreuung bis in die Küche, von der Rezeption bis ins Marketing. Und „testen“ heißt in dem Fall: Mitarbeiten!

2-3 Tage „on the job“

Pro Betrieb arbeitet Jenny mindestens 2-3 Tage in der jeweiligen Abteilung mit und hat so direkten Einblick in den Job-Alltag, kann sich mit Kollegen austauschen und am „eigenen Leib“ erfahren, welche Qualifikationen und Leidenschaften ein Job erfordert, welche Ausbildung nötig ist, ob man mehr als EinzelkämpferIn oder Teamplayer im Einsatz ist, wie Gehalt und Arbeitszeiten sind und vieles mehr.

Dabei bringt Jenny Koller die idealen Voraussetzungen mit: Selbst im touristischen Umfeld in Brixen aufgewachsen, studiert die 21-Jährige Unternehmensführung an der FH Kufstein und hat ihre Bachelorarbeit schon zum Thema „Arbeitsplatzqualität im Tourismus“ verfasst.

Mitarbeiter mit Leidenschaft gefragt

Aber Theorie und Praxis wären nichts ohne Leidenschaft für den Tourismus – und davon besitzt Jenny allerhand. „Ich glaube, ich kann zurecht über mich sagen, dass ich für den Tourismus brenne“, erzählt Jenny Koller mit Begeisterung. „Ich liebe die Arbeit mit Menschen, ich liebe es, Gästen die schönsten Seiten unserer Region näherzubringen.“ Darüber hinaus sieht sie durchaus Chancen, durch den „JobCheck“ reale Veränderungen anzustoßen: „Mir ist es wirklich ein Anliegen, den Tourismus als Arbeitgeber ‚besser zu machen‘. Dazu möchte ich mit dem JobCheck auch beitragen“, sagt Koller.

Nachhaltige Regionalentwicklung

Dass davon auch die teilnehmenden Betriebe profitieren, ist sich Katie Tropper, der „Kopf“ hinter dem Projekt, sicher. „Das Interesse zur Teilnahme war sehr groß,“ schildert Projektmanagerin Tropper, die nicht zuletzt durch ihre Arbeit mit der „Kaiserschaft“ , ein Zusammenschluss von Tourismusbetrieben, bestens mit dem Thema vertraut ist. Andererseits hat sich Katie Tropper schon lange der nachhaltigen Regionalentwicklung in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel verschrieben und weiß genau, wovon sie spricht: „Ich bin seit meiner Kindheit mit dem Tourismus vertraut und habe auch lange in der Branche gearbeitet – ich weiß, wie schön der Beruf sein kann.“ Ob sie sich freuen würde, wenn der JobCheck auch in anderen Regionen Anklang finden würde? „Ich hoffe sogar darauf – denn wenn wir den Tourismus in Tirol nachhaltiger gestalten wollen, dann müssen wir alle gemeinsam diesen Weg gehen“, ist sich die Expertin sicher.

Halbzeit-Resümee und Ausblick

Vier Stationen hat Jenny bereits hinter sich, weitere vier wird sie in den kommenden Wochen noch absolvieren. Ihr Resümee zur Halbzeit? „Bisher macht mir der JobCheck wirklich viel Spaß und es hat sich bewahrheitet, dass manche Jobs ‚in echt‘ ganz anders sind, als meine Vorstellung davon.“

Ihre Job-Beschreibungen wird sie unter www.wilderkaiser.info/blog mit allen Interessierten teilen und nach den acht Wochen noch einmal ausführlich Bilanz ziehen. KA, veh

Foto: Als Job-Checkerin ist die Brixnerin Jenny Koller in touristischen Betrieben im TVB Wilder Kaiser im Einsatz: ihre Stationen reichen vom Kids Club und Rezeption, über Hausmeistertätigkeit, bis hin zu Marketing, Küche und Beautyabteilungen in den Hotels. Foto: Kaiserschaft