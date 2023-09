Acht Gemeinden unter Top-250

Der Bezirk Kitzbühel ist beim aktuellen Bonitätsranking der österreichischen Gemeinden stark vertreten: Acht der insgesamt 20 Kommunen schafften es in die Top-250.



Bezirk | Auch der bundesweite Gesamtsieger befindet sich übrigens im Tiroler Unterland: Auf Platz 1 der finanzstärksten Gemeinden landete Langkampfen, das Stockerl komplett machen Elixhausen (Platz 2) und Elsbethen im Bundesland Salzburg.



Im Bezirk Kitzbühel ist heuer Going der Klassenprimus. Das Dorf am Fuße des Wilden Kaisers rangiert auf Platz 83 der Auflistung. Aurach, das auch in den vergangenen Jahren immer wieder topplatziert war, erhielt heuer den 108. Platz. Die Nachbarn in Jochberg können sich über den 115. Rang unter Österreichs Top-250 freuen. Hochfilzen landete auf Platz 120, Schwendt auf 129. Relativ dicht dahinter folgt Waidring auf 134 und Reith bei Kitzbühel erhielt für seine Finanzdisziplin den 162. Gesamtrang. Auch Westendorf schaffte es mit Platz 242 noch unter die 250 stärksten Gemeinden des Bundes.



Das Bonitätsranking der österreichischen Gemeinden wird alljährlich vom KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung in Kooperation mit dem Gemeindemagazin „Public“ veröffentlicht.



Mittlerweile zwölftes Ranking

Beim Bonitätsranking wird die finanzielle Leistungsfähigkeit aller Gemeinden aus einem Mix verschiedener Faktoren dargestellt. Basis dafür ist der KDZ-Quicktest, der ein seit Jahren in der Praxis bewährtes Kennzahlenset liefert: Es wird analysiert, ob eine Gemeinde einen ausreichenden finanziellen Spielraum hat, um ihre operativen Ausgaben zu decken und Investitionen zu tätigen. Dadurch ergibt sich ein Gesamtbild der österreichischen Gemeinde-Haushalte. KA/gale



Bild: Going ist mit Platz 83 im aktuellen Bonitätsranking der Gemeinden Österreichs bezirksweit am besten platziert. Foto: TVB Wilder Kaiser