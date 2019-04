Absturz mit Quad in Jochberg

Jochberg | Am 21. April 2019, gegen 14:10 Uhr lenkte ein 56-jähriger Österreicher ein Quad in Jochberg auf dem Ostweg bergwärts. Auf einem schneebedeckten Teil des Weges geriet das Fahrzeug ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich, wobei der Mann und die Frau vom Quad stürzten. Der 56-Jährige wurde vom Gefährt überrollt und blieb nach ca. 20 Metern liegen. Das Quad kam nach ca. 50 Metern zum Stillstand.

Bei dem Unfall zogen sich der Lenker und die Mitfahrerin Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden vom Rettungshubschrauber per Tau geborgen und anschließend in das Krankenhaus St. Johann i.T. geflogen.

