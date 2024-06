Abseits des Platzes

Am Freitag startet die EURO2024 in Deutschland und auch hierzulande steigt die Fußball-Euphorie von Tag zu Tag.

Kitzbühel | Public Viewing gehört dazu. Und so freuen sich schon viele Fans darauf, die Spiele gemeinsam mit Freunden auf einer großen Leinwand zu verfolgen. Im BH-Hof in Kitzbühel werden ab 18 Uhr alle Gruppen-Spiele auf einem riesigen LED-Screen gezeigt. Die Stadt Kitzbühel lädt zur großen Fußballparty und das KC750 versorgt die Gäste mit Snacks und Getränken. Jugendreferentin Antonia Jöchl und Geschäftsführer Florian Engel stimmten sich bereits auf das Fußballfest ein. Auch der Verein Musik Kultur St. Johann lädt zum Public Viewing in die Alte Gerberei. Dort geht es am 30. Juni mit den Live-Übertragungen los. Der Eintritt ist sowohl in Kitzbühel als auch in St. Johann frei. Foto: Sabine Huber