60 Jahre ist es her, der Anfang 1957 in der Volksschule Erpfendorf war so schwer.



Kirchdorf, Erpfendorf | Ja ihr ehemaligen Mitschüler der 1. und 2. Klasse, Jahrgang 1951 und 1952, da seht ihr wie die Zeit verging. Leider müssen wir schon sieben Mitschüler betrauern: Edith Eder (Treffer), Seppei Pardeller, Ernst Mader, Georg Bergmann, Karl Moser, Christian Malitz und Christian Zaß. Auch unsere Lehrerin Josefine Minhard ist schon verstorben. Ich wünsche euch viel Freude mit dem Foto und weiterhin viel Gesundheit. Eure Rita Baumann (die Kleinste vorne in der Mitte).